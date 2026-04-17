Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей — звернення Президента

Шановні українці, українки!

Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників. Одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Зараз з’ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі зв’язки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям.

Я хочу відзначити також усіх тих, хто допомагав на місці подій, хто рятував наших людей – допомагав пораненим, допомагав поліції. Дякую також усім нашим друзям у світі, які висловлюють зараз співчуття. Абсолютно, абсолютно жахлива річ – втрачати людей ось так у звичайний день у звичайному місті. Вічна памʼять загиблим.

Слава Україні!