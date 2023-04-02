Слово «Буча» має означати не лише трагедію, а й невідворотність покарання – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська виступила на міжнародній конференції United for Justice: Bucha – The Hague («Об’єднані заради справедливості: Буча – Гаага»).

Конференція United for Justice відбувається в Україні вдруге. Перший захід було організовано у Львові 4 березня поточного року. Сьогодні конференцію проводять у м. Бучі. Її тема: злочини російських окупантів, скоєні в цьому місті протягом лютого – березня 2022 року.

У заході взяли участь провідні правники з усього світу, експерти в галузі міжнародного права, генеральні прокурори, представники законодавчої та виконавчої влади, дипломати. Очікується, що конференція стане «юридичним Рамштайном», який допоможе об’єднати зусилля для притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів проти України.

«Час не лікує. Російським злочинам у Бучі рік. Але болить так само», – сказала перша леді під час виступу на заході.

Олена Зеленська навела статистику щодо російських злочинів стосовно дітей.

У Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей, із них 37 загинули, 52 зазнали ушкоджень різного ступеня важкості. Всього, за офіційними даними, росіяни вбили 465 українських дітей і понад 940 поранили.

Олена Зеленська акцентувала, що це неповні дані, оскільки немає інформації про викрадених Росією дітей на окупованих територіях.

«Зараз держава активно працює над їх поверненням. Нині з понад 19 тисяч викрадених ми повернули 327 наших дітей», – сказала вона.

Перша леді розповіла про необхідність психологічної допомоги всім постраждалим українцям. Для цього створюється Всеукраїнська програма ментального здоров’я.

«Бо Буча – це лише одне з десятків імен українських трагедій. Одна з перших трагедій, про які дізнався світ. Кожен українець за рік і місяць вторгнення носить у собі свою Бучу», – зазначила дружина Президента.

Вона також наголосила на необхідності справедливого покарання для російських воєнних злочинців.

«Це важливо не лише для постраждалих і не лише для України. Це важливо для світу. Щоб убивства мирних людей у світі не стали нормою. Щоб жодному диктатору не спало на думку повторити десь геноцид. Щоб більше в жодній країні світу діти не мали ховати батьків на своїх ігрових майданчиках, а батьки не оплакували розстріляних в автівках дітей. Щоб слово «Буча» означало не лише трагедію, а й невідворотність покарання», – резюмувала Олена Зеленська.