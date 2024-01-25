Соціальна ситуація в Україні зараз багато в чому базується на якості реалізації міжнародних домовленостей – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Селектор – уранці. Доповіді військових, МВС, інформація від розвідки, доповідь із регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів. Одеса, Донеччина… Окремо – у Нью-Йорку сьогодні триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ доповів щодо нашої відповідної роботи, контактів із партнерами.

День – розмова із Президенткою Словенії. Теми як двосторонні, так і міжнародна взаємодія. Словенія увійшла в Радбез ООН, є активною учасницею процесів у європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про характер наших потреб зараз. Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорили з пані Президенткою Словенії також взаємодію щодо Формули миру.

Серед усіх нарад за сьогодні відзначу тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин наших представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні. Урядовці, економічна команда Офісу. Є багато домовленостей в Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди – українське суспільство – мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей. Окремо Прем’єр-міністр України доповів щодо перемовин зі своїм словацьким колегою. Україна зацікавлена в цілком практичній роботі з нашими сусідами у Євросоюзі – у всьому тому, що зміцнює наші народи, наші економіки, робочі місця в наших країнах.

І ще одне.

Наші воїни Національної гвардії України. Є за що сьогодні їх відзначити. Спецпризначенці 1-го та 3-го окремих штурмових загонів «Омега». Хлопці дуже ефективно воюють на передовій, у справді гарячих місцях фронту. 15-й Слов’янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – це Східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни!

І сьогодні професійний день у кіберфахівців СБУ – Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки, – я вітаю вас, усіх працівників Департаменту, дякую вам за роботу як у тилу, так і на фронті. Дякую всім, хто робить Україну міцнішою! Хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб Україна й наші люди, наше суспільство ставали сильнішими.

Слава Україні!