Сьогодні – черговий «Рамштайн»; будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – черговий «Рамштайн», зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати. Міністр оборони України Умєров брав участь. Чекаю його детальну доповідь. Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам «Рамштайну» і Сполученим Штатам, міністру Остіну – за лідерство.

Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет – пів мільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності.

Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи в березні – квітні. Готуються до підписання нові безпекові угоди з партнерами, будуть і нові юридичні кроки для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Важливо, щоб цей рух – рух до справедливості – мав постійну енергію, постійне посилення. Я вдячний кожному в команді нашої держави та в усіх міжнародних інституціях, хто заради цього працює – заради справедливості. Російська держава, її керівництво та кожен воєнний злочинець повинні відповідати за все, що вони роблять, і зокрема відповідати саме в юридичній площині. Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію й терор. Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це – постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Лише від початку цього березня й до сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі. Очевидна необхідність для України – посилити нашу ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор. На Сумщині, на нашій Чернігівщині, Харківщині, у Донецькій області, на Луганщині, у південних наших регіонах. Усюди, де це потрібно. Відповідні системи є в партнерів. Максимальне прискорення потрібне й щодо F-16 також. Я дякую всім, хто допомагає. Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб «петріоти» та все інше реально працювало для порятунку життів людей.

Хочу відзначити сьогодні воїнів нашої Державної прикордонної служби України. Всіх, хто знищує російських диверсантів, знищує їхні дрони, допомагає людям у прикордонних громадах України. Зокрема, відзначу воїнів Сумського загону. Головний сержант Антон Шеремет, який разом із побратимами нещодавно відбив атаку російської ДРГ. Дякую за хоробрість! Старший сержант Юрій Васильєв та капітан Руслан Кравченко – дякую вам, хлопці, за допомогу місцевим під час обстрілів із території Росії. Також Чернігівський прикордонний загін – сержант Володимир Ігнатенко та старший сержант Юрій Павленко. Хлопці протидіють російським безпілотникам, захищають наших людей від ударів окупанта. Також Харківський прикордонний загін – старший солдат Владислав Байдуков, головний сержант Владислав Гуренко. Дякую за ефективність вам, хлопці! Також відзначу прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон», які з іншими підрозділами Сил оборони разом б’ються на фронті й охороняють наш державний кордон. Особливо заслуговують на нашу вдячність цими тижнями старший солдат Роман Дубовський та сержанти Олег Кислий і Владислав Якименко, а також штаб-сержант Євген Дорошенко. Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам!

І ще одне. Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. І про оборонну підтримку нашої держави, і про відносини із Євросоюзом, із державами-членами. Готуємося до засідання Європейської ради. І до важливих європейських рішень цього року. Економічних, зокрема щодо продовження лібералізації торгівлі України із Євросоюзом – це один із життєво важливих елементів нашої стійкості в час захисту від російської агресії. І політичні рішення теж готуємо. Зокрема, для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна й точно не піддасться російському тиску.

Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Слава всім нашим людям, які б’ються й працюють заради України!

Слава Україні!

