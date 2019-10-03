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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

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Сьогодні інформаційне поле України стосовно Донбасу та Криму заміноване фейками, маніпуляціями та агресією – Президент

30 жовтня 2019 року - 12:31

Президент Володимир Зеленський наголошує, що пріоритетом української влади у питанні Донбасу та Криму, окрім дипломатії, також є інформаційна та гуманітарна політика.

«Ці політики не існують одна без одної. Немає жодного сенсу розповідати, як добре в Україні, якщо це не збігається з реальністю за межами КПВВ. І будь-які покращення не важливі, якщо наші громадяни банально про них не знатимуть, а отже, не зможуть ними скористатися», – зазначив Глава держави під час виступу на «Форумі єдності» в Маріуполі Донецької області.

«Якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж», – наголосив він.

За словами Президента, сьогодні про Крим взагалі майже не йдеться у великих мас-медіа, він зник з інформаційного порядку денного ЗМІ, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. «Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають «сєпарами», а в офіційній риториці вже стало нормою казати «мешканці». «Мешканці тимчасово окупованих територій». І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо «громадяни України». Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати», – наголосив Володимир Зеленський.

«Сьогодні наше інформаційне поле, гадаю, заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненавистю. На мою думку, всім суспільством нам слід глибокого вдихнути, видихнути й поговорити спокійно. Розсудливо. Без зайвих емоцій і лозунгів», – зазначив Президент.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької області

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