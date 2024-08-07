Сьогодні ми робимо крок до сучасності та ефективності – виступ Володимира Зеленського під час презентації застосунку «Армія+»

Слава Україні!

Дорогі українці, українки! Дорогі присутні!

І зараз передусім я звертаюся до наших українських воїнів: до наших солдатів, сержантів, офіцерів та генералів.

Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів.

Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважальної сили окупантів, а й знищують його так, як це потрібно для захисту України – нашої держави й незалежності.

Це робить сміливість наших людей та абсолютно природне прагнення українців знайти найкращий варіант дій.

Українці в цій війні постійно навчаються нового. Нових зразків зброї – і ми можемо пишатися нашими результатами щодо застосування нової зброї. Багато всього зроблено за короткий час саме такого, до чого інші держави йдуть або йшли десятиліттями.

Також наші воїни опановують і нові методи ведення бойових дій, зокрема все те, що стосується застосування дронів. Лідерство українців у цьому очевидне.

І я дякую всім у нашій армії, у нашій державі та всім волонтерам, які просувають і впроваджують необхідні зміни.

Дякую кожному командиру, який зміни сприймає і сприймає справді позитивно.

Українська армія завжди досягає успіху, коли вміє відкинути застаріле, діяти нестандартно та абсолютно чітко виконувати те, що було задумане заради наших, українських результатів.

І так само має бути в керуванні нашою армією.

Сьогодні ми робимо саме такий крок – крок до сучасності, крок до ефективності.

Те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира і згодом – кожного воїна нашої армії.

Відсьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він із базових функцій. І будемо наповнювати його новими функціями.

Зокрема, одразу – електронні рапорти. Коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години та дні.

Також буде Армія ID. Та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів.

І це тільки перший реліз «Армії+».

Далі так само, як ми наповнювали нашу «Дію» новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і «Армію+».

Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів: спочатку – електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами.

Але на наступних етапах розвитку «Армії+» у застосунку мають з’явитися також інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ці необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі.

Зокрема, у застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Опанування нового – це для нас є пріоритетом.

Також завдяки нашим державним цифровим сервісам українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну та громадянину. Транспорт – можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи – усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування – держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів.

А також, зокрема, в «Армії+» буде надійна комунікація між воїнами – захищені чати.

Сьогодні урядовці та представники Міністерства оборони окреслять усі деталі.

І загалом «Армія+» має стати вже другим елементом нашої цифрової держави.

Спочатку у нас з’явилась «Дія». І нею вже користуються понад 20 мільйонів українців і українок. Це наш суперзастосунок. 18 цифрових документів і більш як 40 сервісів у застосунку та ще більш ніж сотня послуг сьогодні є на порталі.

Далі – «Армія+». Другий елемент. І він буде теж насичений послугами.

І буде ще третій, який ми представимо вже скоро, у вересні. Нашу «Мрію» – застосунок для дітей, батьків, учителів.

«Дія» – функціонування нашої держави. «Армія+» – наш захист, бо це наші воїни. І «Мрія» – українські діти, наше майбутнє. Майбутнє, яке ми обов’язково захистимо та забезпечимо.

Я хочу подякувати всім, хто впроваджує всі ці ідеї, ініціативи, усім, хто нам допомагає. Дякую кожному й кожній, хто розробляє цифрові сервіси для нашої держави – все це для наших людей. Дякую всім, хто впроваджує такі потрібні Україні зміни.

І обов’язково завжди всі наші люди мають бути вдячними українцям і українкам, нашим справжнім героям різних часів, які билися заради нашої держави, нашої незалежності та віддали найдорожче – своє життя.

Я прошу усіх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України.

Дякую.

Зараз я звертаюся до всіх командирів нашої української армії та всіх наших Сил оборони та безпеки України: я дуже розраховую на те, що ви будете допомагати потужно впровадженню всіх цих змін. Без вас – ніяк.

Українське лідерство нам потрібне в усьому і в тому, як українці воюють, і в тому, як українці працюють, і в тому, як українці керують своєю державою та управляють своєю армією.

Наші партнери згодом мають вчитися в нас сучасних рішень та ефективності, уміння українців здобувати результат.

Хочу ще раз усім подякувати за цей день. Дякую всім, хто з Україною, хто б’ється, хто працює заради нашої держави та заради наших людей.

Слава Україні!