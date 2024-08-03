Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським – Президент привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ

У День Повітряних сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський привітав захисників зі святом та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави назвав справжнім героїзмом те, що нашим воїнам Повітряних сил довелося протистояти більшому повітряному флоту Росії. За майже два з половиною роки цієї війни українські льотчики здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

«Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито недосяжні для захисників неба. Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога й захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав усіх в Україні пам’ятати, що означає такий героїзм, який це ризик і яка це сміливість.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх наших воїнів, які віддали життя заради України.

Глава держави вручив орден «Золота зірка» дружині загиблого Героя України підполковника Дениса Василюка. З березня 2022-го до травня 2024 року він здійснив 94 бойові вильоти: знищував БпЛА та крилаті ракети, озброєння, авіаційну й військову техніку російських окупантів на землі, зокрема завдавав авіаударів по об’єктах на острові Зміїний. 17 травня цього року, коли підполковник Денис Василюк атакував ворога на Харківському напрямку, у літак влучила ворожа ракета. Ціною власного життя він знищив усі визначені цілі та врятував побратимів на передньому краї оборони.

Також Президент відзначив орденом «Золота зірка» із присвоєнням звання Герой України майора Дмитра Самофалова. З початку повномасштабного російського вторгнення він здійснив 358 бойових вильотів. Зокрема, знищив 245 російських окупантів, 26 танків, 79 БТР, 134 БМП та іншу військову техніку, а також склади боєприпасів і пального, ОП і КСП, переправу та автомобільний міст.

Двоє воїнів отримали відзнаки «Хрест бойових заслуг»:

Майор Іван Єфремов. Здійснив 300 бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Лише цьогоріч знищив близько 10 танків, 12 броньованих машин, 6 автотранспортних засобів та 200 російських окупантів. На посаді начальника розвідки завчасно прорахував усі можливі наслідки авіаційних ударів, щоб завдати ворогу максимальних втрат і зберегти життя підлеглих.

Полковник Анатолій Удовенко. Організував ефективне застосування зенітних ракетних дивізіонів, на озброєнні яких є ЗРК С-300В1 та Hawk. З початку повномасштабного російського вторгнення зенітний ракетний полк під його командуванням знищив 11 російських літаків, 21 гелікоптер, 83 розвідувальних і ударних БпЛА та 23 крилаті ракети.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу».

Президент вручив бойові прапори 225-му зенітному ракетному полку Повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗСУ та 36-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів 383-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів Командування Повітряних сил ЗСУ.

Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування: 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ – «Херсонська», 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ – «Миргородська», 14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – «Уманський», 101-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ – «Вінницький», 57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ – «імені гетьмана Івана Сулими».

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику зенітних ракетних військ – начальнику управління підготовки зенітних ракетних військ Командування підготовки Командування Повітряних сил ЗСУ Віталію Палагуті.