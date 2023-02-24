Сьогодні можемо повідомити, що Україна отримала від Польщі перші танки Leopard – Президент після зустрічі з Матеушем Моравецьким у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який перебуває в нашій країні з візитом.

Володимир Зеленський зазначив, що великий друг нашої держави й народу Матеуш Моравецький прибув до Києва в особливий для України день – у річницю нашої незламності.

«Ваша присутність сьогодні в Україні, у столиці, – це потужний символ єдності України та Польщі, нашої спільної незламності й дієвої солідарності. Того, що вирізняє всіх, хто успішно бореться за цінності, зокрема за свободу», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з очільником польського уряду в Києві.

Президент наголосив, що Польща була з Україною ще до початку повномасштабного російського вторгнення, залишається з нами кожну хвилину війни й буде з нашою державою до спільної перемоги.

Володимир Зеленський акцентував, що Польща – один з провідних союзників України за обсягом наданої підтримки і є потужним лідером танкової коаліції.

«Це і зброя, це й економічна та політична, гуманітарна підтримка наших людей. Все те, що реально зміцнює захист України та українців. Польща стала одним із фундаторів танкової коаліції для України. Сьогодні ми можемо повідомити, що перші танки з Польщі вже в Україні та посилюють нашу оборону», – заявив Глава держави.

«Я дякую, Матеуше, що саме ти ініціював створення цієї танкової коаліції. Це дуже важливе лідерство», – додав він.

Володимир Зеленський висловив подяку польському уряду за лідерство, а також усім партнерам, які долучилися або долучаються до танкової коаліції.

«Вірю, що завдяки такій наполегливості – нашій і наших польських братів, усіх наших союзників – ми зможемо подолати й інше оборонне табу – щодо авіаційної коаліції. Це дуже складне питання, однак ми всі повинні над цим працювати. Це посилить українську армію і, найголовніше, посилить безпеку нашого простору», – наголосив Президент.

Під час зустрічі в Києві сторони також обговорили весь спектр оборонних питань і запровадження нових санкцій проти Росії.

Окремо співрозмовники приділили увагу взаємодії в питанні лікування та реабілітації українських воїнів. Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні він із Матеушем Моравецьким відвідав у госпіталі українських військовослужбовців, які проходять лікування після поранень.

«Є пропозиція від Прем’єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових, які зможуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі. Дуже дякую. Я впевнений, що це залишиться в історії народів доброю памʼяттю», – зазначив Президент.

Також, за словами Глави держави, на зустрічі йшлося про європейську та євроатлантичну перспективу для України, яку Польща однозначно підтримує.

Володимир Зеленський відзначив внесок Польщі як співавтора у підтримку Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні».

«За резолюцію проголосувала 141 держава світу. Проти мирної резолюції – разом із державою-терористом – лише шість субʼєктів. Це велика дипломатична перемога. Це чітко демонструє, на якому маргінесі опинилася Росія через цю агресію та війну, і наші глобальні зусилля із захисту міжнародного правопорядку», – заявив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький обговорили питання відновлення України, співпрацю в енергетичному секторі та розвиток проектів залізничного сполучення між двома країнами.

«За час війни було створено потужні ланцюжки постачання через українсько-польський кордон. Це життєво важлива артерія для нашого народу, нашої економіки, нашої держави. І сьогодні з паном Прем’єр-міністром обговорили, що ще можна зробити для спрощення процесів на кордоні», – повідомив Президент.

«Я впевнений, що кордон між Україною та Польщею стане однією з ключових ліній солідарності у Європі та світі. І ми зробимо все, щоб так було й надалі, щоб наші народи єдналися ще більше і ще більше міцнішали», – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія показала своє справжнє варварське обличчя.

«За планами Путіна, це мав бути початок кінця України, але Україна сьогодні ще сильніша. Україна народилася в цей день заново», – сказав він.

Матеуш Моравецький наголосив, що приїхав у нашу країну сьогодні, щоб віддати шану всім українським героям, українському народу, який захищає свою батьківщину, а також Польщу та всю Європу.

«Київ сьогодні є столицею свободи, фортецею всієї вільної Європи», – зазначив Прем’єр-міністр Республіки Польща.

Матеуш Моравецький висловив переконання, що сила українсько-польських відносин лякає Росію, тож ворожа пропаганда намагається всіляко зашкодити взаєминам двох народів. Саме тому, акцентував він, на російських пропагандистів мають поширюватися санкції.

Прем’єр-міністр Польщі заявив, що Україна однозначно має перемогти в цій війні. Він зазначив, що його країна активно працювала над створенням танкової коаліції та першою передає Україні танки Leopard.

«Сьогодні я хочу символічно передати тобі, Володимире, чотири перші Leopard 2A4, і незабаром передамо наступні», – повідомив Матеуш Моравецький.

Крім того, очільник польського уряду розповів, що його країна готова проводити навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

«І я хочу наголосити, що це завжди має бути узгоджено в ширшій коаліції. Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, щоб українське небо врешті-решт було безпечним», – додав Матеуш Моравецький.