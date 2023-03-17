Сьогодні наша молодь має величезні можливості заявити про себе й багато зробити для України у світі – Андрій Єрмак на зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю зустрівся зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він зазначив, що йому дуже приємно поспілкуватися з молоддю, котра навчається в закладі вищої освіти, який він свого часу закінчив.

«Ми показали всьому світові, на що ми здатні. Україна вже понад рік воює і не просто зупинила загарбників, а поступово звільняє свої території. Україна сьогодні є одним із лідерів вільного світу, посідає своє заслужене місце, і до нас ставляться з повагою», – сказав Андрій Єрмак на початку виступу.

Керівник Офісу Президента переконаний, що зараз у міжнародній політиці багато що побудовано на особистих контактах і ставленні одне до одного людей, які напрацьовують та ухвалюють рішення.

«Якщо особистих відносин немає, то неможливо, зокрема, й захистити інтереси своєї держави», – зазначив він.

Андрій Єрмак навів приклад його контактів із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

«З першого знайомства нам вдалося побудувати дуже конструктивний діалог. Це надзвичайно конкретна, розумна, предметна людина. Ми дуже відверто спілкуємося, говоримо те, що може сподобатися і що може не сподобатися. Я надзвичайно ціную нашу комунікацію», – розповів він.

Говорячи про перспективу створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину російської агресії проти України, керівник Офісу Президента зазначив, що цей процес є прикладом того, коли для досягнення результату ведеться системна робота, і важливо знаходити індивідуальний підхід до різних держав.

«Сьогодні потрібно, щоб увесь світ, навіть ті країни, які дотримуються нейтральної позиції, були зацікавлені в тому, щоб припинилася війна, і підтримали нашу територіальну цілісність», – пояснив він.

Андрій Єрмак акцентував, що Україна продовжує роботу над просуванням документа щодо гарантій безпеки для нашої держави до набуття повноцінного членства в НАТО під назвою «Київський безпековий договір», який напрацювала міжнародна робоча група на чолі з керівником Офісу Президента та колишнім Генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

За словами Андрія Єрмака, сьогодні ці матеріали доведені до багатьох світових лідерів.

Також він звернув увагу на те, що ініційована Президентом Володимиром Зеленським українська формула миру є вкрай важливим кроком, тому що вона містить відповіді на всі виклики, які існують зараз у світі.

Відповідаючи на запитання щодо ефективності санкцій проти РФ, керівник Офісу Глави держави наголосив: якщо Росія має змогу продовжувати агресивну війну проти України, це означає, що санкційний тиск сьогодні хоч і безпрецедентний, але все ще недостатній.

При цьому Міжнародна група Єрмака-Макфола постійно працює над тим, щоб рівень економічних обмежень щодо агресора був дієвішим.

Андрій Єрмак зауважив, що кожен новий пакет санкцій проти РФ важко ухвалюється, тому що, наприклад, декілька країн ЄС вагаються із запровадженням санкцій проти російської атомної сфери, оскільки залежать від РФ у цій галузі.

Важливими є й санкції проти структур ІТ-галузі – компаній, які сприяють реалізації російської ракетної програми чи виробництву дронів, а також проти пропагандистів РФ.

Розповідаючи студентам-міжнародникам про особливості обміну полоненими, який має велике значення для українського суспільства, Андрій Єрмак зазначив, що, на жаль, у світі сьогодні немає міжнародної організації, яка була б спроможна впливати на цей процес.

«Війна змінила світ, і саме Україна показала, як можна швидко розв’язувати ці питання. Тому що, коли люди перебувають фактично в концтаборах, немає часу чекати», – сказав він і додав, що це дуже складний процес.

Андрій Єрмак нагадав, що Україна виступила з ідеєю щодо заснування нової міжнародної організації зі штаб-квартирою в Києві, яка ефективно займалася б такими питаннями.

Керівник Офісу Президента висловив думку про те, що класична дипломатія «померла», і нині саме Україна довела, що нестандартний підхід у цій сфері спрацьовує.

Андрій Єрмак наголосив, що для дипломата важливо глибоко розуміти країну, у якій він працює, її культуру, спілкуватися з різними людьми та передусім не бути байдужим.

Він також зазначив, що підтримує ініціативу Міністерства закордонних справ і його очільника Дмитра Кулеби щодо відкритого прийому заявок на посади послів.

«Зараз у кожного з вас є шанс бути тим, ким ви хочете бути. Саме таку країну ми будуємо», – підсумував керівник Офісу Президента.