Сьогодні наші військові зафіксували понад мільйон російських втрат, але Росія робить усе, щоб уникнути закінчення цієї війни – Президент

Росію турбують лише жорсткі санкції, особливо проти російської нафти та банківського сектору, політична ізоляція та спроможність України до опору. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі в Global Security Forum.

Глава держави наголосив, що Росії байдуже до своїх втрат – сьогодні українські військові зафіксували понад мільйон убитих і поранених російських окупантів.

«Росію хвилюють гроші, так званий престиж у зовнішній політиці та наш опір. Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей. І я прошу вас дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, а як на безпековий виклик для всіх нас», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українська спецоперація «Павутина» продемонструвала, як завдяки новим технологіям кардинально змінюються методи ведення війни і як важливо не відставати в технологічному розвитку.

«Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40 % найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників», – наголосив Глава держави.

Президент також закликав світ посилити санкції проти Росії та закрити лазівки для обходу накладених обмежень.

«Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну у Європу. Росію не можна схилити до миру вмовляннями. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть», – зауважив Володимир Зеленський.

Globsec Forum, заснований у 2005 році, є провідною міжнародною платформою для обговорення питань глобальної безпеки, геополітики та світових викликів. Він щороку об’єднує політичних лідерів, дипломатів, експертів, представників бізнесу, громадянського суспільства та медіа з усього світу. Цьогоріч форум проходить у Празі за участю представників із понад 60 країн.