Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні вже десяті роковини від того дня, коли російські окупанти знищили в українському небі пасажирський літак – рейс MH17. Малайзійський «боїнг», на борту якого було 298 людей, із них 80 – діти. Громадяни різних країн із різних частин світу. Нідерланди, Малайзія, Австралія, Сполучене Королівство, Індонезія, Німеччина, Канада, Бельгія, Філіппіни, Нова Зеландія. І за час, що минув, вдалося повністю встановити обставини цього злочину: як він став можливим, хто його забезпечував. І немає сумнівів, що судовий процес і загалом робота міжнародної юстиції обов’язково приведуть до абсолютно справедливих вироків щодо кожного, хто винен у цьому злочині. І це саме те, що потрібно. Хоч би скільки зусиль знадобилося – потрібна відповідальність усіх тих, хто приніс це зло, бо самі вони є злом. І те ж стосується тисяч інших російських злочинів цієї війни та самої цієї агресії – після всього цього надійний мир може базуватися лише на задоволеному почутті справедливості в тих, хто постраждав від агресії. І всі в Україні, хто працює заради справедливості, всі у світі, хто допомагає нам, зокрема Нідерланди, які багато в чому є лідерами щодо питання про справедливість, – усім я вдячний, усім, хто ставить на місце російське зло й допомагає нам не залишити Москві відчуття безкарності. Світла та вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані Росією!

Сьогодні нашій команді, що займається пошуком українських полонених та обмінами, вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Більшість у сьогоднішньому обміні – рядові й сержанти, семеро – офіцери. Багато – після важких поранень, один із хлопців – з онкологічним захворюванням. Кожен отримає необхідну допомогу. І важливо, що серед цих хлопців є й той, хто вважався зниклим безвісти. Ми про кожного нашого воїна з’ясовуємо всі обставини, і це щастя, коли вдається знайти й тих, щодо кого було найменше надії. Загалом нам вдалося повернути додому з російського полону вже 3405 людей. Ми маємо повернути всіх. Усе для цього ми робимо. Я дякую кожному у світі, хто допомагає. Вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в сьогоднішньому звільненні.

І ще кілька речей.

Працюємо над тим, щоб цей тиждень став справді результативним у відносинах із нашими партнерами. Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дадуть змогу поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство. Чесне лідерство.

І сьогодні ж я підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, у розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом із нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї Стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу. Я дякую кожному, хто допомагає! Дякую й усім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та усім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки Стратегії.

Слава нашим людям!

Слава Україні!