Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони

Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем.

Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем. Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави.

Серед важливих питань також кібербезпека. Окремо, в розділі «Різне», будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від Глави держави.

Офіс Президента інформуватиме суспільство щодо результатів засідання на офіційному сайті.