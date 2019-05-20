Сьогодні є велика конституційна криза у стосунках народу з владою, що залишилася – Руслан Стефанчук

В Україні немає кризи у стосунках Президента з Верховною Радою України, натомість наявна конституційна криза у взаєминах українського народу й тієї частини влади, що залишилася. Про це заявив радник Президента України – представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук, коментуючи останні рішення парламенту, зокрема щодо відмови звільнити очільника СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони.

«Сьогодні є велика криза не в стосунках Президента і парламенту. Мені здається, сьогодні є велика конституційна криза в розумінні стосунків народу України та тієї влади, що залишилася. Ми бачимо, який у суспільстві рівень недовіри до багатьох владних інституцій. Ми бачимо недолугий опір, консолідацію зусиль тих, хто не бажає змін. У визначених Конституцією України межах ми вживатимемо всіх заходів, щоб Президент мав можливість впливати на ситуацію й задовольнив запит українського народу на зміни», – наголосив Руслан Стефанчук.

За його словами, мотиви парламенту у відмові звільнити голову Служби безпеки України, міністра оборони України та міністра закордонних справ України за поданням Президента є неконституційними.

«Президент України вніс у межах своєї компетенції подання на звільнення тих посадовців, на які має право. Він жодним чином не перевищив своїх повноважень. Верховна Рада натомість відповіла, що виставляє низку інших незрозумілих для мене як для правника умов. Наприклад, назвати наступників. Це – неконституційні вимоги», – наголосив представник Президента України у Верховній Раді.

Водночас Руслан Стефанчук зазначив, що ухвалення парламентом законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України не вирішує проблеми встановлення механізму імпічменту Президента.

«Імпічмент – це процедура, яка виходить за межі роботи Верховної Ради. Імпічмент – це окрема конституційно-правова процедура. У ній є різні складові. Існують процедури, які передують створенню тимчасової слідчої комісії і які йдуть після неї. Саме тому Президент Володимир Зеленський запропонував окремий законопроект, який стосується імпічменту як цілісної конституційно-правової процедури. Верховна Рада не включила його навіть у порядок денний», – зауважив він.

Також радник Президента нагадав, що у парламенті зареєстрований законопроект про скасування депутатської недоторканності (№ 7203), який Глава держави закликав ухвалити разом із законопроектом про імпічмент.

«Якщо це питання не буде вирішене, уже в нову каденцію Верховної Ради ми внесемо нову конституційну норму, де буде вирішено питання про зняття повного імунітету з усіх трьох категорій посадовців. Ці особи не матимуть юридичної недоторканності, яку мають зараз. Усі посадові особи в Україні повинні бути рівні в правах з кожним українцем», – зазначив Руслан Стефанчук.