Сьогодні Європа надсилає сигнал світу, що заснований на правилах міжнародний порядок витримає всі виклики – виступ Президента України на спеціальному засіданні Європейської ради

Дорогий Шарлю, пане Президенте!

Дорогі лідери!

Дякую за цю можливість!

Вітаю всіх вас і вдячний за ваше рішення щодо фінансового інструменту для нас, для нашого народу, для України. Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро на чотири роки. Це чіткий сигнал, що Україна вистоїть і що Європа вистоїть.

Також дуже важливо, що це рішення було ухвалено одноголосно усіма вами, усіма 27 країнами-членами. Це ще одна чітка ознака вашої міцної єдності та підтримки України.

Минулого разу, коли відбувалося таке засідання Євроради, на кону була довіра до Європи. І ми всі разом цю довіру зміцнили. Європейський Союз довів, що його слово має значення, а його обіцянки працюють заради інтересів усієї Європи.

Ухвалене в грудні політичне рішення про зелене світло для переговорів з Україною про вступ – це був доказ, що європейські пріоритети, які визначені всіма лідерами Європи, виконуються. Саме такої політики ми всі у Європі потребуємо й надалі. Увесь цей рік. І кожен наступний рік.

Тож іще раз дуже дякую.

Дорогі лідери!

Особливо зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме – снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б’ють по наших містах – на додачу до іранських «шахедів», які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна.

При цьому, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується. І це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти.

І саме тому сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами Європейського фонду миру.

Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет.

І ще одне. Під час мого візиту в січні цього року до Швейцарії була досягнута домовленість про організацію Глобального саміту миру. Роботу щодо організації вже розпочато. І я запрошую всіх вас до дієвої участі в підготовці саміту. Європа має сказати своє слово, і слово Європи має бути незмінно вагомим, надійним і реалізованим у конкретних рішеннях.

Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким.

Дякую за ваше сьогоднішнє рішення!

Дякую за увагу!

І вірю у Європу. Вірю в те, що європейська єдність збереже нормальне життя на нашому континенті, і я впевнений у цьому так само, як і всі ви.

Слава Україні!