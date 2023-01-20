Сьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні день «Рамштайну» і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон.

Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість.

Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги.

Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене.

Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у Рамштайні, нашої контактної групи з питань оборони. І я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися.

Загалом за тиждень вдалося досягти кількох речей. Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон.

Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами.

Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу.

Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників.

Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. І я дякую за нього Президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти.

Дякую нашим європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту.

Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та інші – дякую вам!

Дякую Канаді й особисто Прем’єр-міністру Трюдо!

Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони.

Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди.

Сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ. Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори.

Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде.

Головна тематика – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб.

Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Про загальну ситуацію на полі бою в Україні та в нашому Чорноморському регіоні. Про те, як реалізувати конкретні пункти нашої формули миру, корисної абсолютно для всіх у світі. Я дякую пану Президенту за підтримку нашого бачення безпеки.

Сьогодні ж відбулась церемонія вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які прибули в Україну. Це – Фінляндія, Кіпр, Австрія та Лівія.

Підписав указ про нагородження наших воїнів – 153 військовослужбовці Збройних Сил України.

Бійці 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї та 110-ї механізованих бригад, 56-ї мотопіхотної бригади, 60-ї піхотної бригади та 102-ї бригади тероборони.

Я дякую всім, хто воює за Україну!

І ще одне.

Сьогодні – День памʼяті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України.

Це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну, те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою.

Я дякую кожному, хто тоді витримав. Я дякую всім, хто тоді допомагав.

Світла пам’ять усім, хто віддав свої життя за Україну після 24 лютого, після 2014 року й в усі часи, коли наш народ захищав себе!

Слава Україні!