Сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Доповідь Головкома Сирського: фронт, наші кроки для посилення напрямків. Постачання в бригади. Курська операція.

Була доповідь також керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини. А також була доповідь щодо ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

Була сьогодні доповідь Прем’єр-міністра. Вже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату «єПідтримки». І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту – так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень. Ми обговорили сьогодні й роботу з Європою – Європейським банком реконструкції та розвитку. Партнерами схвалені інвестиції – обсяг мільярд триста мільйонів євро; це кошти на інфраструктуру, логістику, зокрема це енергетика. Вдячні партнерам. Скоординували роботу з урядом на грудень, особливо роботу з прифронтовими регіонами. Все, що стосується опалювального сезону, фінансів, енергетики, безпекових питань.

І ще одне.

Привітав наших воїнів із Днем ракетних військ і артилерії, вручив державні нагороди – бойові «Хрести». І почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 107-й реактивній артилерійській бригаді – Кременчуцькій бригаді, а також – 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки «Чорний ліс». Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави, заради наших людей, і всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!