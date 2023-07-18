Спеціальний міжнародний трибунал має стати дієвим способом покарання Росії за агресію проти України – Андрій Смирнов

Спеціальний міжнародний трибунал має стати дієвим і справедливим способом покарання Росії за скоєння злочину агресії проти України, і один із його варіантів – це створення «інтернаціоналізованого суду». Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов під час брифінгу в Офісі Глави держави.

«Протягом останніх 70 років після Нюрнберзького трибуналу злочин агресії скоюється по всьому світу. І світ увесь цей час спокійно спостерігав за цим, наче немає резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо агресії. На жаль, доктрина міжнародного права не працює, тож найкривавіший за останні 70 років злочин агресії, скоєний Росією в центрі Європи, також може залишитися безкарним. Справедливість вимагає покарати винних у ньому, і наш трибунал – єдиний спосіб це зробити», – сказав Андрій Смирнов.

За його словами, Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України знову збереться у вересні в Гаазі. Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що серед нових варіантів, який варто розглянути під час засідання Core Group, – це можливість створення «інтернаціоналізованого суду».

«Один із компромісів, який ми розглядаємо, – можливість створення «інтернаціоналізованого трибуналу», але не в Україні й не як частини української судової системи. Це необхідно для того, щоб знайти підтриманий усіма партнерами шлях створення трибуналу», – наголосив Андрій Смирнов.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що започаткування інтернаціоналізованого трибуналу згодом може бути підтримане Генеральною Асамблеєю ООН.

«У цьому разі Генасамблея ООН підтримає створення трибуналу в міжнародній авторитетній юрисдикції», – додав Андрій Смирнов.

За його словами, Україна не згодна з так званою гібридною формою трибуналу, коли його створюють у межах українського законодавства, а потім інші країни визнають його.

«Створення подібного трибуналу – гібридного – як частини української системи потребуватиме змін до Конституції, що в правовому режимі воєнного стану неможливе. Створення «гібридного» трибуналу містить високий ризик того, що злочин агресії відноситимуть до рівня міждержавного конфлікту двох країн. Зрештою, нам не потрібне рішення трибуналу іменем України, нам потрібне рішення трибуналу іменем цивілізованого світу», – наголосив Андрій Смирнов.

Зі свого боку посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ, член робочої групи зі створення трибуналу при Президентові України Антон Кориневич зазначив, що інтернаціоналізований трибунал передбачає залучення міжнародних прокурорів, слідчих, міжнародних суддів із громадянством, відмінним від громадянства держави – жертви агресії.

Антон Кориневич також наголосив: не виключено, що в майбутньому спеціальний трибунал зможе покарати керівництво інших держав за участь у війні проти України, за скоєння актів агресії. Він звернув увагу на те, що дії керівництва деяких третіх країн підпадають під міжнародне визначення акту агресії.