Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: ключові етапи на шляху до повноцінного запуску

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Чому потрібен Спецтрибунал?

Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно розглядати злочин агресії проти України. Тому потрібен окремий Спецтрибунал, щоб закрити цю прогалину в міжнародному праві. Це перший трибунал за злочин агресії з часів Другої світової війни та третій в історії – після Нюрнберга й Токіо.

Що вже зроблено?

Завершився основний юридичний етап роботи над трибуналом. За більш ніж два роки міжнародна коаліція держав підготувала правову основу для створення та запуску трибуналу. Зараз трибунал переходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску.

Україна вже ратифікувала двосторонню угоду з Радою Європи. З лютого 2026 року почала працювати передова група в Гаазі та Страсбурзі, яка готує організаційний запуск трибуналу. Її робота передбачає розв’язання всіх питань, що передуватимуть створенню керівного комітету, який обиратиме суддів і прокурорів. Зокрема, передова група готує локацію та проводить підготовчу роботу для запуску трибуналу. 10 млн євро фінансування на діяльність передової групи виділив Європейський Союз.

14–15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Забезпечена підтримка впевнено перевищує необхідний мінімум для підписання угоди. Перші 20 держав уже підтвердили намір приєднатися. Це Австрія, Велика Британія, Ісландія, Іспанія, Естонія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Польща, Португалія, Франція, Хорватія, Швеція та Україна. Це відкриває шлях до затвердження угоди в травні, запуску Спецтрибуналу та приєднання нових держав.

Після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи:

- розслідувань;

- висунення обвинувачень;

- судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують «каркас» інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.