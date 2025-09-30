Президент:

Президент України

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

2 жовтня 2025 року - 18:12

Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

2 жовтня 2025 року - 18:00

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Один із основних фокусів обговорення – нещодавні випадки порушення з боку Росії повітряного простору європейських країн. Володимир Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз. Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту SAFE.

Під час зустрічі також говорили про реалізацію ініціативи PURL. Президент України подякував Данії та Німеччині за їхні внески в цю програму й закликав інших партнерів долучатися.

Окрему увагу приділили роботі над гарантіями безпеки, які мають передбачати захист на землі, у небі й на морі. Лідери узгодили наступні контакти в межах коаліції охочих.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
