Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Один із основних фокусів обговорення – нещодавні випадки порушення з боку Росії повітряного простору європейських країн. Володимир Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз. Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту SAFE.

Під час зустрічі також говорили про реалізацію ініціативи PURL. Президент України подякував Данії та Німеччині за їхні внески в цю програму й закликав інших партнерів долучатися.

Окрему увагу приділили роботі над гарантіями безпеки, які мають передбачати захист на землі, у небі й на морі. Лідери узгодили наступні контакти в межах коаліції охочих.