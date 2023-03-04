Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса

Засуджуючи найрішучішим чином повномасштабне військове вторгнення Росії до України, що підриває підвалини заснованого на правилах міжнародного порядку;

посилаючись на непохитну підтримку Європейським Союзом і НАТО незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, а також повністю підтримуючи невід’ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки;

відзначаючи вагомий внесок України в безпеку євроатлантичного простору та за його межами, зокрема шляхом протистояння російській військовій агресії;

беручи до уваги Конституцію України, яка визначає набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави;

відзначаючи підтримку переважною більшістю українського населення інтеграції України до ЄС і НАТО;

вітаючи спільні заяви президентів дев’яти центрально- та східноєвропейських держав – членів НАТО від 2 жовтня 2022 року та 22 лютого 2023 року, які наголошують на підтримці євроатлантичних прагнень України та закликають держави Альянсу значно збільшити військову допомогу Україні;

відзначаючи розвиток широких двосторонніх відносин між Україною та Латвійською Республікою і значний потенціал для подальшої співпраці в усіх сферах, що становлять спільний інтерес,

Президент України та Президент Латвійської Республіки

підтверджують свою тверду підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і заходи безпеки;

повторюють свою вимогу до Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

цінують підтримку з боку Латвії, що триває та охоплює зусилля уряду, муніципалітетів, громадянського суспільства та неурядових організацій, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та сприяти у відбудові та швидкому відновленні, зокрема Чернігівської області;

відзначають готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією;

визнають важливість співпраці в Генеральній Асамблеї ООН та інших органах ООН з огляду на значну роботу, яка проведена на рівні ООН, з протидії російській агресії щодо України;

висловлюють жаль у зв’язку із жахливими наслідками для прав людини та гуманітарними наслідками агресії РФ проти України, включно з постійними атаками на критично важливу інфраструктуру по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення, і висловлюють глибоку стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми, кількістю внутрішньо переміщених осіб та біженців, які потребують гуманітарної допомоги, а також порушеннями та жорстоким поводженням щодо дітей;

підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та підтримці створення спеціального міжнародного трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії;

наголошують на необхідності створення правової основи для використання заморожених та знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій;

підкреслюють суверенне рішення України щодо мирного процесу та відзначають свою підтримку Глобального саміту миру, який має бути скликаний, коли це дозволять умови. Латвія цінує українську формулу миру, представлену Президентом Зеленським на саміті лідерів G20 на Балі 15 листопада 2022 року;

підкреслюють важливість послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на посилення глобальної продовольчої безпеки;

вітають історичне рішення лідерів держав Європейського Союзу, ухвалене 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС. Україна високо цінує міцну підтримку з боку Латвії повноправного членства України в ЄС і з цією метою зобов’язується швидко виконати рекомендації Європейської комісії, щоб невідкладно розпочати переговори про вступ;

підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу і Північноатлантичного Альянсу;

декларують таке:

– Латвійська Республіка й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі;

– Україна високо цінує всю допомогу, яку надає Латвійська Республіка для зміцнення обороноздатності України. Урядовий і неурядовий сектори Латвії підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні;

– Латвійська Республіка підтримує Україну в тому, щоб вона стала частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови;

– Україна та Латвійська Республіка висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО;

слідом за самітом та бізнес-форумом Ініціативи трьох морів (3SI) у 2022 році в Ризі Україна та Латвійська Республіка наголошують на важливості багаторівневої участі України як партнера в діяльності 3SI. Латвійська Республіка як держава – учасниця 3SI сприятиме участі України в різних проектах з метою підтримки післявоєнного відновлення, зокрема у сферах енергетичної інфраструктури, транспорту та цифровізації;

Україна та Латвійська Республіка зобов'язуються тісно координувати роботу з цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій.

Підписано у м. Львів 3 березня 2023 року у двох примірниках англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Латвійської Республіки Президент Егілс Левітс