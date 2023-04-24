Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Естонської Республіки Каї Каллас

Ми рішуче засуджуємо повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Вона підірвала основи міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також безпеку та стабільність Європи. Жертва українського народу за свій європейський вибір є безпрецедентною. Україна захищає не лише свою територію, а й Статут ООН, наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Ми підтримуємо суверенне рішення України щодо мирного процесу. Естонія висловлює свою рішучу підтримку української формули миру.

Ми підтверджуємо нашу підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки. Ми повторюємо нашу вимогу до Російської Федерації негайно повністю та беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми згодні з тим, що сильна, незалежна та заможна Україна як частина євроатлантичної родини та як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки. Європейський Союз і НАТО, засновані на спільних цінностях, мають залишатися наріжним каменем безпеки у Європі. Відзначаємо підтримку переважною більшістю українців інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО, а також те, що Конституція України визначає стратегічним курсом держави набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

У контексті Вільнюського саміту НАТО ми погоджуємося працювати разом, щоб визначити спосіб, який допоможе наблизити Україну до членства в НАТО, і прокласти шлях до приєднання України до НАТО, щойно це дозволять умови. Ми зобов’язуємося тісно координувати співпрацю з цього питання та з питання забезпечення безпеки України на шляху до членства в НАТО.

Ми вкотре наголошуємо на важливості історичного рішення Європейського Союзу, ухваленого 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Естонія підтверджує свою рішучу підтримку членства України в ЄС і вітає прогрес реформ, що вражає, досягнутий Україною у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ у 2023 році за умови виконання рекомендацій.

Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну – військово, економічно та політично – стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України. Естонія й далі сприятиме наданню ефективної військової допомоги Україні, зокрема через Європейський фонд миру.

Ми високо оцінюємо широкомасштабні двосторонні відносини між Україною та Естонією, які стали ще міцнішими за останній рік, і зобов’язуємося й надалі поглиблювати наші відносини в усіх сферах, що становлять спільний інтерес. Ми відзначаємо великий економічний потенціал України. Відбудова та реформи відкривають можливості для трансформації економіки й розкриття її потенціалу. Ми наголошуємо на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Ми підкреслили важливість Шляхів солідарності ЄС – Україна, які охоплюють торгівлю в усіх секторах і з’єднують Україну з ЄС та рештою світу.

Україна наголошує на важливості підтримки, яку надає Естонія, включно із зусиллями уряду, муніципалітетів, громадянського суспільства та неурядових організацій, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та сприяти відбудові й швидкому відновленню, зокрема в Житомирській області. Ми визнаємо важливість цифрового розвитку та зміцнення кіберспроможностей і зобов’язуємося й далі розвивати вже доволі інтенсивну співпрацю в цих сферах.

Ми підкреслюємо нашу тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією Росії проти України. Ми вітаємо ордери Міжнародного кримінального суду на арешт. Ми розглядаємо це як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини й звірства, щодо яких вони віддають накази, дозволяють або коять в Україні.

Злочин агресії є першопричиною всіх інших злочинів, які скоюються в Україні. Ми підтримуємо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії за широкої міжнародної підтримки, оскільки це забезпечує максимальну легітимність, водночас створюючи можливість судового переслідування політичного керівництва.

Разом із нашими найближчими партнерами ми продовжуємо шукати шляхи посилення тягаря для Росії, зокрема шляхом ухвалення нових пакетів санкцій ЄС, а також рішучих і комплексних заходів проти ухилення Росії від санкцій. Ми спільно продовжуватимемо роботу над створенням правової основи для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та для цілей виплати репарацій.

Ми зобов’язуємося тісно координувати роботу з усіх цих питань шляхом інтенсифікації двосторонніх консультацій.

Підписано у двох примірниках 24 квітня 2023 року в м. Житомирі англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Естонської Республіки Прем'єр-міністр Кая Каллас