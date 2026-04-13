Спільна декларація про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки

Ми, Прем’єр-міністр Норвегії та Президент України, зустрілися сьогодні, 14 квітня, в Осло з метою продовження зусиль щодо розвитку стратегічного партнерства, про що було домовлено в Києві 25 лютого.

У контексті агресивної війни Росії проти України та посилення геополітичної нестабільності ми домовилися поглибити нашу співпрацю у сфері оборони та безпеки як ключовий компонент нашого стратегічного партнерства. Ми прагнемо зміцнити нашу оборонну готовність, підвищити наші спільні оборонні можливості та сприяти довгостроковій стабільності й безпеці Європи.

Ми підтвердили нашу прихильність до взаємної підтримки у разі виникнення загроз безпеці або збройної агресії, включно з координацією дій у кризових ситуаціях та консультаціями, відповідно до національного законодавства, чинних зобов’язань та у тісній координації з надійними партнерами. Крім того, ми домовилися прискорити поточну роботу з метою забезпечення надійних гарантій безпеки для України в межах Коаліції охочих.

Норвегія підтвердила свою прихильність до посилення оборонних можливостей України, зокрема шляхом надання постійної військової допомоги та співпраці у сфері передових технологій, віддаючи пріоритет протиповітряній обороні, морській сфері, дронам та автономності, матеріально-технічному забезпеченню та логістичній підтримці, а також оперативній групі Legio в межах Ініціативи з наземних бойових дій країн Північної Європи, Балтії та Польщі.

Визнаючи надзвичайну важливість збереження та розвитку потенціалу України у сфері дронів та її технологічної переваги в боротьбі проти агресії, Норвегія продовжуватиме підтримувати стратегічні ініціативи у сфері дронів. Ми співпрацюватимемо, щоб забезпечити здатність України постачати необхідні дрони своїм оборонним підрозділам та розвивати можливості безпілотних літальних апаратів середньої та великої дальності удару, а також перехоплювачів, надаючи при цьому Норвегії знання, дані та ноу-хау. Ми вивчатимемо, як українські технології та українська дронова промисловість можуть підтримувати безпеку та постачання Норвегії у довгостроковій перспективі.

Багатий бойовий досвід України є цінним надбанням не лише для захисту її суверенітету й територіальної цілісності, а й для сприяння спільній безпеці євроатлантичної спільноти. Вивчення досвіду України у веденні сучасних бойових дій високої інтенсивності, зокрема щодо використання безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної оборони та морських сил, залишається ключовим пріоритетом для Норвегії.

Ми співпрацюватимемо, щоб урахувати отримані уроки в діяльності наших збройних сил – у плануванні оборони, інвестиціях та наукових дослідженнях – з метою визначення можливих вдосконалень доктрини.

Особливий акцент буде зроблено на швидкій адаптації підготовки та навчань з урахуванням розвитку подій на полі бою в режимі реального часу. Ми забезпечимо, щоб отримані уроки були невідкладно враховані в оперативному плануванні та боєготовності збройних сил. Українські інструктори будуть запрошені до навчальних та наукових центрів для участі в програмах розвитку, підготовки та освіти.

Визнаючи, що наші оборонні галузі відіграють важливу роль у підтримці стримування та оборонних спроможностей, ми домовилися про подальше зміцнення нашої співпраці в оборонній промисловості. Ми підтримуватимемо промисловість у створенні спільної оборонно-промислової і технологічної бази, включно зі спільним виробництвом, спільною розробкою та створенням розгалужених виробничих потужностей в Україні та Норвегії.

Така співпраця ґрунтуватиметься на реальних потребах бойових дій, базуватиметься на інноваційних рішеннях і буде спрямована на оперативність, масштабованість та стійкість. Вона здійснюватиметься відповідно до чинного національного законодавства та міжнародних зобов’язань, зокрема режимів експортного контролю.

Ми наголошуватимемо на розробці та розгортанні інтегрованих, багаторівневих сил і засобів протиповітряної оборони як ключового елемента нашої безпеки та оборони. Ми залучатимемо партнерів та працюватимемо разом над нарощуванням виробничих потужностей із виготовлення ракет для протиповітряної оборони та об’єднуватимемо зусилля для прискорення розвитку протиракетної оборони у Європі.

Крім того, ми будемо співпрацювати у сфері постачання та масштабованих закупівель критично важливих оборонних ресурсів, зокрема безпілотних систем, ракет, вибухових речовин, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів, спираючись на масштабовані та довгострокові зобов’язання.

Ми визнаємо необхідність швидкого збільшення виробничих потужностей у Європі та створення для наших оборонних галузей рамок, що забезпечують тіснішу співпрацю. Ми працюватимемо над тіснішою інтеграцією наших галузей із метою сприяння передачі технологій, спільним дослідженням і розробкам, обміну знаннями та досвідом, а також забезпеченню надійності поставок для нашої взаємної вигоди.

Ми обоє поділяємо спільну мету щодо посилення співпраці через українські ініціативи, відомі як Build in Ukraine та Build with Ukraine. Ми працюватимемо над підтримкою та розширенням наявних проєктів у межах цих програм та вивчатимемо нові можливості як в Україні, так і в Норвегії. Ми вітаємо початок виробництва українських дронів у Норвегії.

Ми наголосили на важливості регіональних форматів оборонного співробітництва, зокрема між країнами Північної Європи та Балтії, а також Спільних експедиційних сил (JEF) як ключових платформ для зміцнення співпраці у сфері безпеки у Північній Європі.

Ми й надалі зміцнюватимемо наше партнерство та розвиватимемо співпрацю у сфері безпеки й оборони у структурований, практичний, динамічний та перспективний спосіб. Зобов’язання, викладені в цій декларації, є першим кроком у розвитку стратегічного партнерства.