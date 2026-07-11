Спільна декларація про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції

Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та дедалі більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки Європейського континенту, оголошуємо сьогодні про започаткування створення суто оборонної Антибалістичної коаліції. Ми висловлюємо підтримку її Флагманському проєкту з метою пришвидшення роботи над розвитком антибалістичних спроможностей.

Ми переконані, що захист Європи потребує глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз, розробленого через колективні зусилля, технологічну відкритість і надійну промислову співпрацю. Це доповнить наявні системи протиракетної оборони, включно з суверенними європейськими рішеннями, які вже набуті і/або будуть отримані країнами-учасницями. Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти будь-якого, а для захисту власних народів.

Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий у обороні проти загарбницької війни Росії.

За допомогою цієї Декларації ми прагнемо встановити спільні операційні вимоги, спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління та дорожню карту для досягнення перших операційних спроможностей Коаліції відповідно до наших конституційних устроїв та міжнародних зобов'язань.

Ми докладатимемо зусиль для підтримки спільної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в межах Флагманського проєкту, зокрема шляхом вивчення відповідних можливостей фінансування, та сприятимемо розширеному обміну даними й інформацією.

Засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Сполучене Королівство.

Коаліція залишається відкритою для інших держав, які поділяють її принципи та цілі.