Спільна декларація України та Французької Республіки

Під час зустрічі в Парижі 14 травня 2023 року президенти України та Французької Республіки виступили з такою заявою.

Президенти України та Франції вкотре заявили про своє однозначне засудження тривалої військової агресії Росії проти України. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими збройними силами створює серйозну загрозу.

Франція залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Франція високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил і визнає їхній значний внесок у безпеку Європейського континенту та за його межами. Франція продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, – індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах. Захищаючи безпеку Європейського континенту, Франція, Україна й інші партнери також захищають ґрунтований на правилах міжнародний порядок.

Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Франція прагне забезпечити повну потужність у всіх сферах. Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових.

Крім військової допомоги, Французька Республіка надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме.

Французька Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Франція вже працює. Франція висловлює свою підтримку українській формулі миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру, який буде скликано найближчими місяцями на основі положень української формули миру та інших можливих доброчесних пропозицій.

Україна та Франція налаштовані боротися з безкарністю та підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах й інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією Росії проти України. Франція бере участь у поточних міжнародних зусиллях в співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності шляхом створення відповідного механізму розслідування злочину агресії. Широка міжнародна підтримка є ключовою в цьому відношенні, оскільки вона забезпечує максимальну міжнародну легітимність, одночасно забезпечуючи судове переслідування політичного керівництва. Тому, беручи участь в Основній групі з досягнення відповідальності за злочин агресії проти України, Франція заохочує інші країни приєднуватися та нарощувати міжнародну підтримку для створення ad hoc трибуналу. Французька Республіка вітає угоду про новий Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподівається на його якнайшвидше відкриття.

Україна та Франція вчергове заявляють про свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком притягнення до відповідальності, і взяли до відома ордери на арешт суду. Франція надала додаткову підтримку Міжнародному кримінальному суду для посилення його можливостей у межах війни Росії проти України.

Україна та Франція погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати незаконну військову агресію. Крім того, вони погоджуються з необхідністю посилення зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій, а також для запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах і з боку третіх країн.

Україна та Франція продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, руйнувань та збитків, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року. Ми й надалі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів фінансування механізму компенсації, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів, для підтримки відновлення України та з метою відшкодування.

Україна та Франція також залишаються налаштованими підтримувати країни, які потерпають від наслідків російської війни, зокрема, щоб зменшити наслідки продовольчої кризи. У зв’язку із цим Франція наголошує на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та започаткування гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на посилення глобальної продовольчої безпеки. Україна високо цінує підтримку Францією гуманітарної програми «Зерно з України» та заохочує до подальшого посилення відповідної підтримки.

Україна вітає те, що 13 грудня Франція організувала міжнародну конференцію, яка призвела до створення Паризького механізму для кращої координації екстреної допомоги. Франція разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни. Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України.

Майбутнє України та її народу – у європейській родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Франція рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформування та у виконанні необхідних умов до кінця 2023 року, із нетерпінням очікуючи звіту Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ. Україна та Франція закликають ЄС продовжувати підтримувати нашу країну в усіх сферах. Щодо військової підтримки, вони вітають нещодавні угоди, спрямовані на постачання більшої кількості боєприпасів і ракет в Україну, зокрема завдяки розширенню європейських промислових потужностей. Крім того, Україна відіграє ключову роль у новоствореній європейській політичній спільноті та працюватиме разом із Францією та Молдовою над успішним проведенням кишинівського саміту.

У межах НАТО Франція продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України. Франція продовжує надавати рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищатися та нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Франція повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації. Україна та Франція з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.