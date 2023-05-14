Спільна декларація України та Німеччини

Під час зустрічі в Берліні 14 травня 2023 року Президент України та Канцлер Федеративної Республіки Німеччина виступили з такою заявою:

1. Президент України та Канцлер Федеративної Республіки Німеччина підтвердили своє однозначне засудження тривалої загарбницької війни Росії проти України. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону від цього незаконного та неспровокованого нападу, якому немає виправдання. Росія повинна негайно, повністю та без жодних умов вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

2. Німеччина залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Німеччина високо оцінює рішучість і мужність українського народу та його Збройних Сил у захисті від російської агресії та забезпеченні вільного демократичного майбутнього України. Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів.

3. Німеччина зробила безпрецедентний, істотний і потужний внесок у військову допомогу Україні, передавши з власних запасів чи придбавши різноманітні системи озброєння, включно з цінними й ефективними ракетними та артилерійськими системами протиповітряної оборони, основними бойовими танками Leopard 1 і 2, бойовими машинами піхоти Marder, броньованими бойовими машинами, артилерійськими системами, радіолокаційними системами авіаційного спостереження та контрбатарейними радарами, а також із тоннами боєприпасів до танків, артилерії, протиповітряної оборони і вогнепальної зброї. У тісній співпраці з партнерами Німеччина також створила центри технічної підтримки та обслуговування поставлених систем. Крім того, Німеччина зарезервувала загалом понад 11 мільярдів євро на 2023 і подальші роки для продовження військової підтримки України. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності, надаючи спеціалізовані пакети нового військового обладнання. Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» – це важливий майданчик для координації військової та оборонної допомоги Україні.

4. Німеччина активно сприяє заходам Європейського Союзу щодо військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. У його межах Євросоюз наразі виділив 5,5 мільярда євро на військову допомогу Україні. На національному рівні та через Військову допоміжну місію ЄС Німеччина разом із партнерами робить значний внесок у посилення спроможності українських Збройних Сил, зокрема через Командування спеціалізованої підготовки в Німеччині.

5. Окрім військової допомоги, Німеччина надає Україні всебічну допомогу цивільного характеру, зокрема фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку в надзвичайних ситуаціях, включно з підтримкою у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури, доріг і мостів, а також із допомогою Україні в ремонті й відновленні пошкодженої енергетичної та водної інфраструктури. У солідарності з Україною Німеччина надала дім та укриття понад 1 млн українських біженців, а також соціальні виплати тим, хто їх потребує.

Із 24 лютого 2022 року загальна безпосередня підтримка України з боку Німеччини становить 17 мільярдів євро. Вона ґрунтована на багаторічній співпраці та відбувається на доповнення до підтримки через європейські й багатосторонні канали та інституції. Німеччина рішуче налаштована підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

6. Жодна країна не хоче миру більше за Україну. Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН та на основі суверенітету й територіальної цілісності України, як це передбачено формулою миру Президента Зеленського, що є основоположною для подальшої дискусії. Німеччина готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру та в Глобальному саміті миру.

7. Україна та Німеччина підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України. Німеччина вітає тривалі міжнародні зусилля із залученням України щодо забезпечення міжнародно-правової відповідальності шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії, що є предметом турботи міжнародної спільноти загалом. Широка міжнародна підтримка є ключовою в цьому зв’язку.

Україна та Німеччина підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду та взяли до уваги судові ордери на арешт.

8. Україна та Німеччина погоджуються з необхідністю підтримувати й посилювати наш колективний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля, шляхом подальших санкцій із метою послаблення здатності Росії продовжувати незаконну загарбницьку війну. Мають бути збільшені зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії їх обходу. Крім того, разом із європейськими та міжнародними партнерами Німеччина вживає заходів для протидії негативним наслідкам загарбницької війни Росії в усьому світі, з особливою увагою до найбільш уразливих груп світу.

9. Україна та Німеччина продовжуватимуть разом з іншими партнерами працювати над розробкою механізмів надання компенсацій за втрати, шкоду та збитки, завдані російською агресією. Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року, є важливою віхою на цьому шляху. Буде продовжено наші зусилля з вивчення належних варіантів використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримання відновлення України та на репараційні цілі відповідно до наших правових систем, а також до європейського та міжнародного права.

10. Німеччина разом із міжнародними організаціями та європейськими й міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та відбудові України. Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, що створить можливості та дасть українському народові змогу відновити свою країну на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відбудови. Ключовим для забезпечення процвітаючого майбутнього України є залучення до процесу всіх дотичних партнерів, зокрема приватного сектору, а також національних і міжнародних організацій та фінансових установ, із метою забезпечення необхідного рівня фінансової підтримки, інвестицій і знань. У цьому зв’язку Німеччина залишається повністю відданою долученню до роботи Міжвідомчої платформи координації донорів для України, що була створена під час головування Німеччини в G7 у 2022 році.

11. Україна та Німеччина заявляють свою готовність надалі зміцнювати двосторонні економічні відносини в усіх сферах. Німецькі компанії залишаються активними в Україні, деякі з них планують збільшити виробництво в Україні. Німецькі підприємства готові підтримати зусилля з відбудови за допомогою ноу-хау та технологій. Крім того, Німеччина активно підтримує модернізацію та реконструкцію українського енергетичного сектору, включно з енергетичною інфраструктурою, через двостороннє енергетичне партнерство.

12. Майбутнє України та її народу – у Європі. Європейський Союз визнав європейську перспективу України та надав Україні статусу країни-кандидата. Німеччина рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року.

13. Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію, у такий спосіб сприяючи нашим спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки. Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.