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Спільна декларація України та Республіки Албанія щодо євроатлантичної інтеграції України

20 вересня 2023 року - 18:07

Визнаючи необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протидіяти наявним і потенційним глобальним викликам і загрозам безпеці,

нагадуючи, що НАТО не прагне конфронтації, не становить загрози для Російської Федерації та продовжуватиме реагувати на російські загрози та ворожі дії в єдиний і відповідальний спосіб, зокрема шляхом посилення стримування й оборони для всіх членів Альянсу, підвищення стійкості та підтримки своїх партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії,

підкреслюючи, що Російська Федерація є найбільш значною та безпосередньою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру й стабільності у євроатлантичному регіоні, як зазначено в Стратегічній концепції НАТО – 2022, ухваленій главами держав і урядів на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року,

беручи до уваги пункт 4 Комюніке Вільнюського саміту НАТО, ухваленого главами держав і урядів країн – членів НАТО, які брали участь у засіданні Північноатлантичної ради у Вільнюсі 11 липня 2023 року, у якому члени Альянсу підтверджують свою відданість політиці відкритих дверей НАТО та статті 10 Вашингтонського договору, у якій чітко зазначено, що будь-яка інша європейська держава, яка здатна просувати принципи цього Договору та робити внесок у безпеку Північноатлантичного регіону, може бути запрошена приєднатися до цього Договору,

посилаючись на пункт 11 Комюніке Вільнюського саміту, у якому члени Альянсу повністю підтримують право України обирати власні механізми безпеки, погоджуються, що майбутнє України – в НАТО, і визнають, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності отримання Плану дій щодо членства в Альянсі,

беручи до уваги Конституцію України, яка визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави,

беручи до уваги Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо подання Україною заявки на членство в НАТО,

Україна та Республіка Албанія

  • вітають значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, що демонструють Збройні Сили України на полі бою,
  • підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та впровадження стандартів НАТО, зокрема в межах Ради Україна – НАТО,
  • заявляють про таке:
    • Республіка Албанія й надалі сприятиме наданню сильної та ефективної політичної та матеріальної підтримки Україні з боку країн – членів НАТО, спрямованої на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свою територіальну цілісність;
    • Україна високо цінує всю практичну допомогу, яку надає Республіка Албанія та народ Республіки Албанія з метою зміцнення обороноздатності України;
    • Республіка Албанія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона продовжуватиме надавати політичну, військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні як самостійно, так і в межах міжнародної співпраці через НАТО, Організацію Об'єднаних Націй та інші формати;
    • Республіка Албанія зобов'язується брати участь разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та реконструкції України після війни;
    • погоджуються, що безпека України має велике значення для країн-членів та Альянсу;
    • Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно члени Альянсу погодяться на це та будуть виконані відповідні умови, і залишається повністю відданою підтримці України на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції.

Підписано у Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, 20 вересня 2023 року у двох примірниках англійською мовою.

 

Від України                                Президент Володимир Зеленський    

Від Республіки Албанія          Прем’єр-міністр Еді Рама

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