Спільна заява другого саміту Україна – Північна Європа в м. Осло

13 грудня 2023 року

На другому саміті Україна – Північна Європа в м. Осло 13 грудня 2023 року прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції й президенти України та Фінляндії зробили таку заяву:

I. Ми, лідери країн Північної Європи, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України. Ми висловлюємо нашу глибоку повагу та визнання стійкості й духу українського народу, солдатів та керівництва. Україна, яка протистоїть російській агресії протягом майже десяти років, включно з понад 650 днями повномасштабної війни, продовжує демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону.

Визнаючи, що опір України є також боротьбою за нашу спільну безпеку та фундаментальні принципи міжнародного права, країни Північної Європи надали Україні значну військову, цивільну та гуманітарну допомогу. З моменту незаконного повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року загальний обсяг допомоги від країн Північної Європи становить близько 11 мільярдів євро. Країни Північної Європи продовжуватимуть надавати вагому військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні як індивідуально, так і колективно, а також у межах міжнародних форматів і платформ. Країни Північної Європи будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

II. Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України. Ми твердо стоїмо разом із нашими союзниками й партнерами у відповідь на війну Росії. Росія повинна припинити свою агресію й негайно та беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни Північної Європи залишаються відданими посиленню міжнародного тиску з метою протистояння спроможності Росії продовжувати свою незаконну війну, зокрема за допомогою санкцій. Ми продовжимо співпрацювати з міжнародними партнерами для протидії обходу санкцій.

III. Від початку повномасштабного вторгнення Росії країни Північної Європи надали Україні вагому й надійну військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони, артилерійські системи й боєприпаси, основні бойові танки Leopard, бойові броньовані машини, засоби польової медичної допомоги та обладнання для розмінування. Крім того, ми підтримуємо інтенсивну підготовку українських Збройних Сил. Країни Північної Європи продовжать надавати військову допомогу Україні в межах Контактної групи з питань оборони України на чолі зі США. Країни Північної Європи активно вивчатимуть сфери надання додаткової підтримки, включно з, але не обмежуючись безпекою в морі, протиповітряною обороною та військово-повітряними силами, зокрема бойовою авіацією. Ми приділятимемо особливу увагу перспективам співпраці країн Північної Європи у розбудові потенціалу оборонного сектора в межах Комплексного пакета допомоги НАТО Україні. Країни Північної Європи та Україна також працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці.

IV. Країни Північної Європи забезпечують довгострокову підтримку України. Ми об'єднані у зміцненні стійкості України та її здатності захищати себе й залишаємося готовими підтримувати Україну сьогодні, завтра й протягом наступних років.

Країни Північної Європи підтверджують свою підтримку Спільної декларації лідерів «Групи семи» про підтримку України від 12 липня 2023 року та погоджуються розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобов'язань, які будуть формалізовані в тісній координації із союзниками та партнерами країн «Групи семи».

V. Ми обурені численними повідомленнями, зокрема від Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, які містять докази того, що російська влада вчинила та продовжує вчиняти невибіркові напади на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури, а також воєнні злочини, такі як катування, умисні вбивства, зґвалтування та інші види сексуального насильства, депортація дітей. Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, і на тимчасово окупованій території, а також до негайного звільнення та безпечного повернення в Україну всіх інтернованих, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, зокрема дітей. Країни Північної Європи сприятимуть протидії пропаганді, дезінформації та деструктивному інформаційному впливу Російської Федерації.

VI. Необхідно забезпечити відповідальність. Усі відповідальні за порушення міжнародного гуманітарного права, а також за порушення та зловживання правами людини мають бути притягнуті до відповідальності. Ми вітаємо міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення відповідальності, і підтверджуємо свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, а також заохочуємо до подальших зусиль, спрямованих на притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України. У цьому зв'язку ми також вітаємо роботу міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, як крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

VII. Країни Північної Європи є рішучими прихильниками ініціативи Президента Зеленського щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру. Українська формула миру, заснована на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН, спрямована на досягнення цієї мети. Країни Північної Європи беруть активну участь на всіх наявних рівнях співпраці з Україною, включно зі співголовуванням, у реалізації десяти пунктів Формули миру в тісній співпраці з країнами з інших регіонів світу. Країни Північної Європи продовжуватимуть нарощувати зусилля для забезпечення якомога ширшого міжрегіонального залучення до процесу імплементації Формули миру, включно з участю в інавгураційному Глобальному саміті миру.

Ми вражені, що після багатьох років захисту від російської агресії Україні вдається зберігати фокус на глобальних наслідках російської війни. Росія продовжує свій цинічний підхід до глобальної продовольчої безпеки в одній із головних житниць світу, зокрема, атакуючи українські порти та загрожуючи вільній торгівлі в Чорному морі. Це має наслідки як в Україні, так і в усьому світі. Україна докладає невпинних зусиль для подолання проблем глобальної продовольчої безпеки, зокрема через гуманітарну ініціативу «Зерно з України». Це заслуговує на нашу повну та постійну підтримку. Ми вітаємо наполегливі зусилля України, спрямовані на забезпечення безпечного альтернативного морського коридору Чорним морем і, таким чином, на суттєвий внесок у глобальну продовольчу безпеку. Ми рішуче підтримуватимемо зусилля України з відновлення її можливостей як морської держави.

VIII. Майбутнє України та її народу – в євроатлантичній родині. Як ми наголосили у Спільній заяві саміту Україна – Північна Європа в м. Гельсінкі, країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства в НАТО. Україна має право самостійно обирати власні заходи безпеки. Вже до набуття членства безпека України має велике значення для Альянсу, про що свідчить наша посилена політична й практична співпраця.

IX. Країни Північної Європи схвалюють чітку відданість України реформам, навіть в умовах, коли країна захищається від російської агресії. Україна робить значні кроки в боротьбі з корупцією, у сфері децентралізації та створенні відкритої й прозорої економіки, що є важливими кроками на шляху до процвітаючої та відновленої України. Значна частина цивільної допомоги країн Північної Європи надається через надійних міжнародних партнерів, таких як Світовий банк, ЄБРР та система ООН. Ми високо оцінюємо роботу цих організацій, зокрема їхню увагу до питань сталого розвитку, прозорості, належного врядування та боротьби з корупцією. Країни Північної Європи – члени ЄС підтверджують свою підтримку відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС та у цьому зв'язку з нетерпінням чекають на засідання Європейської ради 14–15 грудня 2023 року. Разом із ЄС та міжнародними партнерами країни Північної Європи продовжуватимуть координувати та узгоджувати свою підтримку поточних зусиль України з упровадження реформ та підтримувати Україну на її європейському шляху.