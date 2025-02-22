Спільна заява лідерів України і країн Північної Європи та Балтії з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2025 року в Києві президенти Фінляндії, Латвії, Литви та України, а також прем’єр-міністри Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції зробили таку заяву:

Ми однозначно засуджуємо незаконне, неспровоковане й невиправдане повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Результат війни матиме фундаментальні й довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо й надалі посилювати нашу підтримку. Для досягнення справедливого й тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах. Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки. А Європа повинна продемонструвати своє лідерство. Ми співпрацюємо з усіма членами НАТО й країнами – членами ЄС задля досягнення миру через силу.

Країни Північної Європи та Балтії є одними з найбільших донорів України. На сьогодні країни Північної Європи та Балтії надали Україні понад 26 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Ми зобов’язуємося надавати більше підтримки Україні, включно із засобами протиповітряної оборони та боєприпасами. Ми зобов’язуємося більше інвестувати в українську оборонну промисловість. І ми зобов’язуємося забезпечити укомплектування й тренування підрозділу розміром з бригаду. Водночас ми закликаємо членів Альянсу й партнерів також надавати Україні більшу військову підтримку.

Ми продовжимо чинити максимальний тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій і заходів проти тіньового флоту, щоб обмежити Росію та її воєнну машину. Ми підкреслюємо, що справедливий і тривалий мир неможливий без відповідальності Росії за міжнародні злочини.

Ми також наголошуємо на нашій непохитній підтримці інтеграції України в Європейський Союз. Вітаємо разючу відданість зобов’язанням і прогрес у реформах, який Україна продемонструвала в умовах повномасштабної військової агресії Росії. Ми повністю підтримуємо шлях України до членства в ЄС, зокрема шляхом відкриття якомога більшої кількості кластерів, і, сподіваємось, усіх у 2025 році.

Разом ми також продовжуємо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.