Спільна заява Президента України, Президента Литовської Республіки та Президента Республіки Польща у зв’язку з рішенням Російської Федерації визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» 

Ми, президенти України, Литовської Республіки і Республіки Польща – держав Люблінського трикутника, зустрівшись у Києві 23 лютого 2022 року, у найрішучіший спосіб засуджуємо рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані «Луганську Народну Республіку» та «Донецьку Народну Республіку».

Цей неспровокований агресивний крок Росії є черговим грубим порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, серед іншого Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року.

Росія свідомо і в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і відтак несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях.

Ми підтверджуємо нашу рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Рішення Російської Федерації визнати так звані «ЛНР» і «ДНР» не матиме правових наслідків.

Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на «Північний потік – 2».

Ми закликаємо Росію до деескалації та відведення її збройних сил, розташованих на кордонах України і тимчасово окупованих територіях України, а також утриматися від вжиття будь-яких подальших військових дій.

Президенти Литовської Республіки й Республіки Польща стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля з вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним способом.

Україна заслуговує на нашу найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу.

Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року.

Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети.

Президент України Володимир Зеленський

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда

Президент Республіки Польща Анджей Дуда