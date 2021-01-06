Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Президента Республіки Молдова Майї Санду

м. Київ, 12 січня 2021 року

Ми, Президенти України і Республіки Молдова:

Наголошуємо на важливості українсько-молдовських відносин для подальшого розвитку наших держав. Результати нещодавніх президентських виборів у Республіці Молдова підтвердили європейський вибір та зобов'язання боротьби з корупцією громадян Республіки Молдова. Вони відкрили вікно можливостей для нового етапу розвитку змістовного та перспективного діалогу між нашими країнами.

Підкреслюємо спільний намір України та Республіки Молдова відновити діалог на високому рівні та надати йому динамічного характеру, створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва в інтересах наших держав та народів.

Оскільки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок денний, ми підтримуємо необхідність посилення міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативних наслідків пандемії. У зв’язку з цим ми знову підтверджуємо свою підтримку принципу багатосторонності та співробітництва на міжнародних, європейських та регіональних платформах взаємодії, які, серед іншого, сприяють виробленню узгоджених підходів до існуючих та майбутніх викликів і загроз.

Підтверджуємо повагу України та Республіки Молдова до міжнародного права та його основоположних принципів. Заявляємо про взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та Республіки Молдова в межах міжнародно визнаних кордонів.

Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами в Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи «Тримор’я».

Виходячи з європейських прагнень України і Молдови та європейського вибору наших народів, підтверджуємо інтерес до поглиблення регіональної співпраці з метою реалізації стратегічних цілей наших держав щодо повноправного членства в Європейському Союзі, в тому числі шляхом імплементації Угод про асоціацію з ЄС.

Ми також підтверджуємо свою готовність продовжувати наші зусилля і спільну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи «Східне партнерство», заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн - партнерів, особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року. Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці «ЄС + 3 асоційовані партнери» і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища.

Підтверджуємо свій намір надати новий імпульс роботі Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та інших двосторонніх механізмів співпраці. Україна та Республіка Молдова готові докласти максимум зусиль для пошуку взаємоприйнятних шляхів вирішення проблемних питань, які довгий час залишалися невирішеними.

Підкреслюємо спільний інтерес започаткувати нові інфраструктурні проекти, полегшити транзит та транспортування, розвивати туризм та інші сфери, що становлять взаємний інтерес.

Усвідомлюючи життєво важливе значення для сучасних та майбутніх поколінь забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища, ми підтверджуємо свою готовність до спільних дій для досягнення цієї мети.

Констатуємо необхідність подальшої співпраці в енергетичному секторі з метою посилення енергетичної безпеки в регіоні. Вважаємо важливим підвищувати надійність та диверсифікувати постачання електроенергії та енергоносіїв, а також забезпечити більшу прозорість енергетичного сектору.

Визнаємо, що гуманітарна та соціальна співпраця залишатимуться важливою складовою двостороннього порядку денного.

Зусилля будуть зосереджені на розвитку контактів між людьми, нових ініціатив в освіті, науці, охороні здоров’я, спорті та забезпеченні освітніх і культурних прав етнічних меншин без будь-якої дискримінації.

Президенти України і Республіки Молдова вирішили утворити Президентську Раду як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня та механізм координації і моніторингу реалізації актуальних завдань співпраці.

Президент України Володимир Зеленський

Президент Республіки Молдова Майя Санду