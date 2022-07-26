Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Президента Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файі

25 липня 2022 року, м. Київ

Сьогодні у Києві відбулася зустріч Його Високоповажності Президента України Володимира Зеленського та Його Високоповажності Президента Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файі у межах офіційного візиту в Україну Глави Гватемальської держави для обговорення спільних питань та підтвердження важливості продовжувати взаємодію з метою посилення дружніх зв’язків, які існують між двома країнами.

Це перший візит найвищого рівня в історії двосторонніх відносин між Україною та Республікою Гватемала. Президенти відзначили відновлення інтересу до розвитку контактів між двома державами, а також відсутність суперечностей між ними у підходах до розв’язання глобальних питань сучасних міжнародних відносин.

Президент України високо оцінив чітку та послідовну позицію Гватемали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Глави держав рішуче засудили неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну Росії проти України, а також підтвердили свою чітку налаштованість підтримувати відповідні кримінальні розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах РФ в Україні. Високі сторони заявили про готовність спільно просувати ініціативу щодо заснування Спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії, скоєний Росією проти України.

Президенти України та Гватемали вважають неприйнятною окупацію та блокування Росією українських портів у Чорному та Азовському морях, знищення російськими військами сільськогосподарських угідь, техніки, зерносховищ та підприємств із переробки сільськогосподарської продукції та виробництва продуктів харчування.

Його Високоповажність Президент Гватемали привітав домовленості, досягнуті у Стамбулі щодо розблокування вивезення українського зерна з чорноморських портів.

Глави Української та Гватемальської держав висловили сподівання, що російська сторона неухильно дотримуватиметься досягнутих домовленостей.

Його Високоповажність Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Його Високоповажності Президентові Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файі за послідовну підтримку України на всіх міжнародних майданчиках та форумах, долучення до міжнародних зусиль, спрямованих на подальшу політичну ізоляцію держави-агресора.

Його Високоповажність Президент Республіки Гватемала заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу Україні, зокрема в подоланні руйнівних наслідків російського вторгнення та відновлення цивільної інфраструктури зруйнованих українських населених пунктів.

Високі керівники висловили зацікавленість у розширенні співпраці між Україною та Республікою Гватемала в галузі освіти, науки та технологій, домовилися в майбутньому збільшити обмін студентами й стажерами, а також надати сприяння у реалізації спільних наукових проектів.

Глави держав домовилися сприяти розвитку співпраці у сфері туризму шляхом налагодження прямих зв’язків між туристичними відомствами двох країн.

Україна та Гватемала погодилися продовжити роботу із взаємного розширення дипломатичної та консульської присутності в обох державах та надавати всіляке подальше сприяння роботі відповідних установ.

Глави Української та Гватемальської держав заявили про наміри активізувати двосторонній політичний, економічний та культурно-гуманітарний діалог, розбудовувати договірно-правову базу двосторонніх відносин на благо й заради процвітання дружніх народів України та Республіки Гватемала.