Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте

(м. Київ, 2 лютого 2022 року)

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте зустрілися сьогодні в Києві під час робочого візиту Прем'єр-міністра Королівства Нідерландів в Україну.

Лідери відзначили майбутню 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Королівством Нідерланди та заявили про свою прихильність розвитку й подальшому поглибленню всебічного двостороннього партнерства в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Обидва лідери нагадали, що відносини між Україною та Королівством Нідерланди ґрунтуються на спільних цінностях та принципах свободи, демократії, верховенства права й поваги до прав людини. Вони знову підтвердили свою тверду прихильність міжнародному праву й основним принципам, на яких будується європейська безпека, включно з суверенітетом і територіальною цілісністю, непорушністю кордонів та свободою держав обирати чи змінювати власні механізми безпеки.

Прем'єр-міністр Марк Рютте підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів перед лицем агресії Росії проти України, що триває, та нинішнього нарощування військ поблизу українських державних кордонів.

Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосили на важливості мирного врегулювання. Діалог та дипломатія, що відбуваються в різних форматах, таких як ОБСЄ і НАТО, відіграють вирішальну роль у цьому процесі.

Лідери двох країн підтвердили свою прихильність збереженню тиску на Росію з метою припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема у форматі міжнародної Кримcької платформи.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку нідерландської сторони в реабілітації українських військовослужбовців, які постраждали під час збройного конфлікту, що триває. Прем'єр-міністр Марк Рютте оголосив, що Нідерланди розширять цю підтримку, щоб надати реабілітаційну допомогу більшій кількості поранених українських військовослужбовців у межах цієї програми.

Лідери зобов’язалися продовжувати пошуки правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких. У зв’язку з цим Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Марк Рютте також підкреслили важливість недавнього усного слухання у провадженні Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації щодо її ролі у збитті рейсу MH17 як важливої віхи на шляху до встановлення справедливості.

Відповідно до Спільної заяви за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС, лідери визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як зазначено в Угоді про асоціацію та в контексті набуття нею чинності у вересні 2017 року після рішення глав держав та урядів ЄС у грудні 2016 року. Лідери нагадали, що ефективна імплементація Угоди про асоціацію та передбаченої нею Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка пов’язана з ширшим процесом регуляторного зближення та відповідними необхідними реформами, сприятиме створенню умов для поглиблення економічних і торговельних відносин з ЄС, які приведуть до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію.

Вони відзначили важливість подальшого посилення співпраці між Україною та ЄС у сфері Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) та посиленого зближення України зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою (СЗБП). Лідери привітали нещодавню підтримку ЄС, надану Збройним Силам України, та підкреслили свою відданість розвивати подальшу співпрацю, серед іншого у сфері професійної військової освіти.

Вони нагадали про спільне зобов’язання просувати принципи, закріплені в Угоді про асоціацію, включно зі статтею 7(2). У цьому контексті вони відзначили покращення узгодженості позицій України з позиціями та заявами ЄС. Лідери визнали значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформ, і погодилися з необхідністю подальшого посилення цих зусиль.

Лідери двох країн наголосили на важливості спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін щодо використання енергії як зброї, а також на важливості довгострокового продовження транзиту газу через Україну. Вони підкреслили спільну мету посилення енергетичної безпеки та зеленого переходу в Україні та ЄС, а також висловили підтримку поступовій інтеграції України до ринків газу та електроенергії ЄС.

Прем'єр-міністр Марк Рютте висловив підтримку продовженню українських зусиль, спрямованих на просування системної трансформації країни та посилення її стійкості. Прем’єр-міністр Марк Рютте був натхненний активним громадянським суспільством, яке відіграє життєво важливу роль у процесі реформ в Україні. На підтримку важливих поточних реформ Прем’єр-міністр Марк Рютте оголосив, що Нідерланди збільшать свої фінансові внески в українські неурядові організації, а також у діяльність ПРООН на підтримку безпеки й правосуддя у постраждалих від конфлікту східних регіонах України.

У світлі євроатлантичних прагнень України Прем’єр-міністр Марк Рютте підтримує рішення, ухвалені на Бухарестському та наступних самітах. Прем’єр-міністр Марк Рютте твердо підтримує право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Статус України як партнера з розширеними можливостями надає подальший імпульс зміцненню широкого співробітництва між Україною та НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні. Прем’єр-міністр Марк Рютте високо цінує важливий внесок України в операції союзників. Ці зусилля демонструють відданість і здатність України робити внесок у євроатлантичну безпеку. Прем’єр-міністр Марк Рютте схвально оцінив значні реформи, які вже впровадила Україна, і продовжить заохочувати та підтримувати Україну в цих зусиллях, зокрема в секторі безпеки та оборони, щодо цивільного контролю та демократичного нагляду.

Після кібератаки на Україну 14 січня 2022 року Нідерланди готові надати технічну кібердопомогу Україні. Лідери обох країн висловили зацікавленість у розширенні співпраці з питань кібербезпеки, а також з інших питань, що становлять взаємний інтерес перед лицем сучасних викликів, включно з гібридними загрозами та боротьбою з дезінформацією.

Лідери двох країн наголосили на можливостях розширення співпраці у сферах циркулярної економіки, управління водними ресурсами й відходами, відновлюваної енергетики, ІТ, космічних технологій та внутрішніх водних шляхів.

Лідери відзначили потенціал подальшого двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства, зокрема шляхом стимулювання інновацій. Вони наголосили на важливості проведення засідання Українсько-нідерландської робочої групи з питань сільського господарства, щойно дозволить епідемічна ситуація. Прем’єр-міністр Марк Рютте також заявив, що Нідерланди мають намір організувати ділову місію для нідерландських компаній, які зацікавлені у веденні бізнесу в Україні.

Лідери висловили зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці в галузі охорони здоров’я, зокрема з метою забезпечення рівного доступу до прийнятних за ціною вакцин проти COVID-19. У зв’язку з цим Нідерланди передадуть близько 400 тис. євро на реалізацію Плану гуманітарного реагування для України (ОСНА) для подолання пандемії на сході України. Лідери також привітали підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та компанією Philips Medical Systems, що спрямований на підвищення якості медичних послуг в Україні.