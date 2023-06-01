Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона

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Кожен сумнів у Європі – це окоп, який обов’язково спробує зайняти Росія – виступ Президента України на другій зустрічі Європейської політичної спільноти
Кожен сумнів у Європі – це окоп, який обов’язково спробує зайняти Росія – виступ Президента України на другій зустрічі Європейської політичної спільноти

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Ми, президенти України та Франції, зустрілися сьогодні в Кишиневі, Республіка Молдова, на полях другого саміту Європейської політичної спільноти.

Президенти України та Франції підтвердили свою домовленість, досягнуту під час двосторонньої зустрічі в Парижі 14 травня 2023 року допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України.

Як було домовлено на 12-й зустрічі у форматі «Рамштайн» 25 травня 2023 року, ми підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних Сил України.

З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами ми доручили нашим міністрам оборони спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн» усіма країнами – учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації.

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