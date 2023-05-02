Спільна заява саміту Україна – Північна Європа в м. Гельсінкі

На зустрічі в Гельсінкі 3 травня 2023 року президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зробили таку заяву.

Лідери України та п’яти країн Північної Європи підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України, що триває. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у реалізації свого невід’ємного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу. Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни Північної Європи залишаються непохитними у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Країни Північної Європи продовжуватимуть свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, – як окремо, так і спільно як країни Північної Європи, а також шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах.

Країни Північної Європи надали Україні значну й відчутну військову допомогу, передавши різноманітні системи озброєння, включно з дорогими системами протиповітряної оборони, основними бойовими танками Leopard, бойовими броньованими машинами, а також артилерійськими системами та боєприпасами. З погляду військових і оборонних матеріалів загальна вартість національних пакетів допомоги від країн Північної Європи, наданих Україні з лютого 2022 року, становить приблизно 4,4 млрд євро. Ця військова підтримка триватиме, оскільки готуються нові пакети з постійним урахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Очолювана США Контактна група з питань оборони України (так звана група у форматі «Рамштайн») є важливим координаційним форумом для цих міжнародних зусиль.

Окрім національних внесків, країни Північної Європи беруть активну участь у заходах Європейського Союзу: у військовій допомозі Україні через Європейський фонд миру та у підготовці українських військовослужбовців через Місію військової допомоги ЄС.

Крім військової допомоги, усі країни Північної Європи надали Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Загальна вартість цих національних північноєвропейських заходів із лютого 2022 року перевищила 1,5 млрд євро і далі зростатиме.

Країни Північної Європи підтримують ініціативу України щодо справедливого й сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України. Формула миру, запропонована Україною, містить низку важливих цілей, над багатьма з яких країни Північної Європи вже працюють, як-от забезпечення ядерної безпеки та подолання значних екологічних наслідків війни. Країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру.

Україна та країни Північної Європи наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Країни Північної Європи вітають поточні міжнародні зусилля у співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності шляхом створення відповідного механізму (спеціального трибуналу) щодо кримінального переслідування за злочин агресії. Широка міжнародна підтримка відіграє головну роль у цьому контексті. Тому, беручи участь в основній групі щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України, країни Північної Європи заохочують інші країни приєднуватися й нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу. Країни Північної Європи вітають угоду про новий Міжнародний центр із розслідування злочину агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподіваються на якнайшвидший початок його роботи.

Україна та країни Північної Європи підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до відповідальності, і взяли до відома видані судом ордери на арешт.

Україна та країни Північної Європи погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати незаконну агресивну війну. Мають бути інтенсифіковані зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн.

Україна й країни Північної Європи і далі працюватимуть разом з іншими над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року. Ми й далі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів забезпечення фінансування компенсаційного механізму, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відбудови України та з метою виплати репарацій.

Країни Північної Європи разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язуються брати участь у відновленні й відбудові України після війни. Вже зараз важливо закласти основу для амбітної й довгострокової співпраці, яка створить можливості й допоможе українському народу відновити свою країну. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними компаніями, міжнародними та північноєвропейськими фінансовими інституціями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України.

Майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року. Водночас у найближчій перспективі країни Північної Європи продовжать працювати над підтримкою постійного високого рівня невідкладної цивільної допомоги Україні, зокрема через різні механізми ЄС.

У межах діяльності НАТО всі країни Північної Європи продовжують зосереджуватися на безпосередній підтримці України, сприяючи значному розширенню Комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Україна має право самостійно обирати заходи безпеки. На Бухарестському саміті НАТО у 2008 році союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Політика відкритих дверей НАТО ґрунтується на Вашингтонському договорі. Україна офіційно подала заявку на прискорену процедуру членства в НАТО у вересні 2022 року. Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе.