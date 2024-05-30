Спільна заява третього саміту Україна – Північна Європа в м. Стокгольмі

31 травня 2024 року

На третьому саміті Україна – Північна Європа в м. Стокгольмі 31 травня 2024 року прем’єр-міністри Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії й президенти України та Фінляндії зробили таку заяву:

Ми перебуваємо на критичному етапі боротьби України за захист від повномасштабної агресивної війни Росії. Ми, лідери країн Північної Європи, спільно підтверджуємо непохитну відданість наших країн суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України.

На сьогодні країни Північної Європи надали Україні понад 17 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Ми зобов'язуємося продовжувати наші зусилля щодо надання Україні невідкладної та довгострокової підтримки, аби допомогти Україні перемогти. Це має вирішальне значення для європейської, євроатлантичної та глобальної безпеки.

Укладення всіма країнами Північної Європи двосторонніх угод з Україною щодо безпекових зобов'язань є проявом нашої рішучості розвивати глибоку та всеосяжну безпекову співпрацю та зберігати нашу підтримку у довгостроковій перспективі. Разом із підписантами Спільної декларації лідерів «Групи семи» про довгострокову підтримку України ми надсилаємо чіткий сигнал, що Україна може розраховувати на нас стільки, скільки буде потрібно.

Ми продовжуватимемо індивідуально та спільно зміцнювати протиповітряну оборону, морські та сухопутні військові можливості України. Ми продовжуватимемо сприяти навчанню, надавати обладнання, підтримувати спільні закупівлі та робити фінансові внески для полегшення гострих потреб України і сприяти розбудові майбутніх Сил оборони України.

Ми працюватимемо з Україною над збільшенням виробництва в оборонній промисловості. Зокрема, ми будемо спільно прагнути до нарощення виробничих потужностей України та наших власних, щоб задовольнити потреби України в боєприпасах, що мають вирішальне значення для ведення бою. Ми працюватимемо над визначенням можливостей подальшого розвитку й перетворення оборонної промисловості України на потужний та ефективний інструмент захисту від агресивної війни Росії, а також стримуванням майбутніх нападів. Ми працюватимемо з Україною над визначенням можливостей для тіснішого партнерства, визначенням пріоритетних сфер інвестування та сприятимемо підвищенню рівня самодостатності шляхом посилення виробництва в Україні.

Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку Української формули миру. Ми продовжимо наші дипломатичні зусилля з метою сприяння її реалізації. Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми візьмемо участь на найвищому рівні у Саміті про мир в Україні, який відбудеться 15–16 червня у м. Бюргенштоку, Швейцарія, і докладаємо зусиль для забезпечення широкої, глобальної участі в ньому.

Ми продовжуємо підтримувати Україну на шляху від швидкої до довгострокової відбудови та узгоджуємо ці зусилля з європейською інтеграцією України. Ми підтверджуємо нашу підтримку порядку денного реформ в Україні та високо оцінюємо значний прогрес України у здійсненні необхідних реформ на шляху інтеграції України у євроатлантичну спільноту. Ми підтримуємо якнайшвидше ухвалення переговорної рамки для переговорів про вступ України, а також проведення першої Міжурядової конференції у червні 2024 року. Ми переконані, що майбутнє членство України у Європейському Союзі сприятиме миру, стабільності та процвітанню у Європі. Тому ми будемо збільшувати наші спільні зусилля на підтримку вступу України до ЄС.

Законне місце України – в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до членства. Ми підтверджуємо нашу відданість посиленню підтримки України з боку НАТО та відносин із нею. Ми підтримуємо посилення ролі НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та тренувань з метою консолідації довгострокової підтримки та побудови мосту для майбутнього членства України в НАТО. Робота, яку наразі здійснює НАТО, виведе Україну на чіткий шлях до членства в НАТО. Двосторонні безпекові угоди підтримуватимуть майбутню інтеграцію України до НАТО. У цьому зв'язку ми сприятимемо успішному проведенню саміту НАТО у Вашингтоні 9–11 липня 2024 року, включно з ключовими рішеннями щодо України.

Ми зобов'язуємося протидіяти агресивній війні Росії шляхом обмеження її впливу, свободи дій та здатності завдавати шкоди, зокрема за допомогою санкцій та заходів, спрямованих на запобігання обходу санкцій, а також заходів, спрямованих на забезпечення притягнення до відповідальності.

Після більш як десяти років протистояння російській агресії, зокрема понад двох років повномасштабної війни, Україна продовжує демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону. Станом на сьогодні всі країни Північної Європи уклали з Україною двосторонні безпекові угоди. На шляху до їх реалізації нас надихають наполегливість і дух українського народу, солдатів та керівництва.