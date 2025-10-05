Спільне комюніке між Україною та Королівством Нідерланди

На запрошення Президента Володимира Зеленського Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Дік Схооф здійснив візит в Україну 6 жовтня 2025 року. Цей візит високого рівня ще раз підкреслив міцне українсько-нідерландське партнерство, що ґрунтується на спільних демократичних цінностях, непохитній повазі до суверенітету та міжнародного права, а також визнанні того, що кордони Європи мають залишатися недоторканними та не можуть бути змінені внаслідок агресії чи застосування сили.

Президент Зеленський і Прем’єр-міністр Схооф підтвердили свою спільну рішучість протидіяти загарбницькій війні Росії, що триває проти України. Прем’єр-міністр Схооф підтвердив повну підтримку з боку Нідерландів суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Лідери також наголосили на готовності поглиблювати двосторонню співпрацю в різних сферах. Нарівні з безпекою та обороною йдеться також про економічну, фінансову, соціальну та гуманітарну сфери, що посилить довгострокову стійкість України та її народу.

Під час зустрічі лідери обговорили шляхи поглиблення співпраці задля відновлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні, а також забезпечення безпеки у Європі та на всьому євроатлантичному просторі.

У світлі безрозсудних порушень з боку Росії повітряного простору НАТО у вересні – від вторгнень дронів до польотів винищувачів над національним повітряним простором європейських країн – лідери наголосили, що під загрозою перебуває безпека всього Європейського континенту. Дедалі більш безвідповідальні дії Росії вимагають рішучої та єдиної відповіді. На цьому тлі обидва лідери зобов’язалися поглибити співпрацю й консолідувати зусилля, спрямовані на протидію систематичним спробам Росії дестабілізувати Європу.

Лідери знову закликали Росію негайно розпочати реальний і всеосяжний мирний процес відповідно до закріплених у Статуті ООН принципів. Вони підкреслили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають супроводжуватися надійними, дієвими та стійкими гарантіями безпеки для України. В цьому контексті було відзначено активну роль Нідерландів у межах коаліції охочих.

Сторони високо оцінили всеосяжну допомогу, яку Нідерланди надають Україні, зокрема у зміцненні обороноздатності України, забезпеченні передбачуваних і достатніх фінансових потреб, а також у відновленні та відбудові. Окрему подяку висловлено Королівству Нідерланди за надання прихистку українцям, які були змушені тимчасово залишити Батьківщину через загарбницьку війну Росії.

Відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, підписаної 1 березня 2024 року, нідерландська сторона підтвердила свою відданість подальшому наданню політичної, військової, фінансової та моральної підтримки Україні.

Україна висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України.

Президент Зеленський висловив вдячність своєму колезі за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, зокрема за передачу винищувачів F-16, систем Patriot із ракетами та іншого вкрай необхідного обладнання.

З огляду на майбутнє Нідерланди та Україна підтвердили свою налаштованість співпрацювати в межах спільних оборонних проєктів. Сторони розширюватимуть співпрацю між своїми національними виробниками, зокрема з акцентом на сприянні спільному виробництву українського обладнання в Нідерландах. Було домовлено завершити роботу й підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва дронів.

Обидва лідери підкреслили особливу важливість забезпечення притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини. Вони відзначили провідну роль Нідерландів у цій сфері, зокрема у зв’язку із підтримкою створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Серед ключових пріоритетів лідери також визначили просування створення міжнародного компенсаційного механізму. У цьому контексті Україна вітає ініціативу Нідерландів провести в грудні дипломатичну конференцію для ухвалення Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Лідери знову підтвердили спільне бачення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. Нідерландська сторона визнала значний прогрес у впровадженні реформ, а обидва лідери наголосили на своїй твердій підтримці порядку денного реформ України. Вони відзначили важливість щорічної українсько-нідерландської Міжурядової конференції (Львівська конференція), що вперше відбулася у квітні 2025 року як форум для зміцнення двосторонніх відносин і підтримки процесу вступу України до Євросоюзу.

Висловлюючи глибоке занепокоєння викраденням Росією тисяч українських дітей, лідери домовилися продовжувати співпрацю, зокрема в межах Коаліції за повернення українських дітей, щоб повернути їх усіх, забезпечити їхнє благополуччя, зміцнити ментальне здоров’я, покращити добробут та умови життя.

Підсумовуючи, лідери підкреслили, що, допоки Росія не припинить свою агресію та не залучиться конструктивно до мирних переговорів, Нідерланди й надалі посилюватимуть тиск на Росію в тісній координації із союзниками та партнерами. Це охоплює посилення санкцій проти так званого тіньового флоту Росії, протидію торгівлі російською нафтою й газом, запровадження більш жорстких фінансових обмежень та боротьбу з наполегливими спробами обходу санкцій. Лідери також погодилися конструктивно співпрацювати задля вжиття додаткових заходів, пов’язаних із замороженими суверенними активами Росії.

Окрім безпеки та реформ, Нідерланди й Україна висловили взаємне прагнення до подальшого розвитку двосторонньої торгівлі та інвестицій. Обидва лідери підкреслили важливу роль економічної співпраці у відновленні та відбудові України й позитивно оцінили можливості залучення приватного сектору до спільних проєктів. Крім того, Нідерланди й надалі підтримуватимуть критично важливі заходи з відновлення та допомоги в ремонті зруйнованої енергетичної інфраструктури, шкіл і наданні реабілітаційних послуг, зокрема через Світовий банк в Україні.

Прем’єр-міністр Схооф висловив щиру вдячність за теплий прийом і гостинність, а також захоплення стійкістю українського народу. Президент Зеленський зі свого боку подякував Прем’єр-міністру за візит і непохитну солідарність Нідерландів з Україною у найважчі часи.