Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner в Оттаві

Прем’є-міністр Канади Джастін Трюдо:

Вітаю всіх.

Мені приємно приєднатися до вас із моїм другом, Президентом Володимиром Зеленським, сьогодні ввечері.

Коли я зрозумів, що пропущу цьогорічний обід у прес-галереї, я хотів бути впевненим, що все ж можу поговорити з усіма вами.

Тому що робота, яку ви виконуєте, неймовірно важлива.

І оскільки це страшний час для журналістів і для демократій…

Зараз на ЗМІ здійснюється тиск, а демократія перебуває в занепаді.

Журналістів переслідують, цензурують, їм погрожують і навіть убивають.

Лідери принижують вашу роботу.

І люди дедалі менше довіряють нашим демократіям і нашим інституціям.

Четверта влада є однією з наших найважливіших демократичних інституцій.

Ми не можемо дозволити, щоб її послабили цинічні політики чи великі корпорації, які хочуть ухилитися від своїх зобов’язань щодо сплати справедливої частки.

Незалежно від того, чи є ви іноземним кореспондентом, який допомагає нам бачити крізь туман війни, чи місцевим репортером, який висвітлює діяльність мерії, ваша робота має значення.

Історії та факти, які ви повідомляєте, дають людям інформацію, необхідну для ухвалення рішень, які матимуть глибокий вплив на них...

Щоб демократія працювала, ми всі маємо покладатися на однакові перевірені факти.

Саме так люди зможуть зрозуміти, що відбувається насправді, і вести справжні дебати про те, як найкраще рухатися вперед.

Немає нічого більш правдивого чи важливого, ніж теперішній момент нашої історії.

Україна й українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший.

Сьогодні ми маємо можливість висловити нашу подяку всім тим, хто проливає світло на жорстоку війну Путіна.

Хоробрі жінки й чоловіки, які продовжують наражати себе на небезпеку, щоб ми могли знати справжні масштаби злочинів Росії.

Сьогодні ввечері ми вас вітаємо.

Вільна преса однозначно необхідна для демократії. І навпаки.

Ви говорите правду владі й даєте голос безголосим.

Друзі, ви робите демократію сильнішою.

І який це привілей для нас – мати змогу жити й працювати в демократії…

В усьому світі люди йдуть на величезні жертви, щоб отримати цей привілей.

Тому ніколи не сприймаймо як належне ті свободи, які пропонує нам наша демократія.

І продовжуймо працювати разом, щоб захистити й зберегти ці свободи.

Я хочу завершити, просто сказавши: дякую!

Дякую вам за все, що ви робите для нашої країни, її народу та світу.

І знаєте, ми всі часто говоримо про боротьбу за демократію.

А тепер я хотів би звернутися до того, хто розуміється на боротьбі за демократію. Володимире!

Президент України Володимир Зеленський:

Дуже дякую.

Вітаю вас усіх з України й дякую вам за те, що ви разом з Україною.

Так буває – і з журналістами особливо часто, – коли життя ставить перед людиною вибір, чи стати героєм. Буває, що набагато простіше оминути такий вибір і залишитися десь у «сірій» зоні між добром і злом – у зоні псевдонейтральності. Але кожен, хто його не оминає та протистоїть злу, хто називає речі своїми іменами, може стати героєм не лише на один день.

Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх, коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а й на цінності. Наші з вами цінності. На те, щоб їх зруйнувати.

І я дякую вам усім за те, що ви не жартуєте зі злом.

Дякую вам за поширення правди про російські злочини війни! Дякую вам за те, що ви використовуєте свою силу – мабуть, найвищу силу в сучасному світі – силу вирішувати, на що звертають увагу люди і що люди знають. Дякую вам за те, що ви спрямовуєте вашу силу заради людей і людяності.

Дякую! Дякую, Канадо! Дякую тобі, Джастіне, мій друже і друже України, пане Прем’єр-міністре!

Слава Україні!

Джастін Трюдо: Героям слава!

Володимир Зеленський: Дякую!

