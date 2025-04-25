Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України – звернення Президента
Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України – звернення Президента

25 квітня 2025 року - 21:08

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив повернення українських дітей із кардиналом Маттео Дзуппі

26 квітня 2025 року - 21:33

Військова підтримка України та підготовка нового пакета санкцій проти Росії: Володимир Зеленський провів зустріч з Урсулою фон дер Ляєн

26 квітня 2025 року - 20:59

Гарантії безпеки та продовження військової допомоги: Президент зустрівся з Джорджею Мелоні

26 квітня 2025 року - 20:45

Спільні дипломатичні зусилля, тиск на Росію та посилення української ППО: відбулася зустріч президентів України та Франції

26 квітня 2025 року - 20:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України і першої леді до Італії та Ватикану
Робочий візит Президента України і першої леді до Італії та Ватикану

26 квітня 2025 року - 14:49

Перейти до всіх галерей

Спільні дипломатичні зусилля, тиск на Росію та посилення української ППО: відбулася зустріч президентів України та Франції

26 квітня 2025 року - 20:25

Спільні дипломатичні зусилля, тиск на Росію та посилення української ППО: відбулася зустріч президентів України та Франції

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави поінформував про свою сьогоднішню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Лідери обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення. Президенти також підсумували результати зустрічей команд України, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні, присвячених напрацюванню пропозицій та узгодженню позицій. Домовилися про продовження спільної роботи заради досягнення достойного миру та скоординували наступні кроки на найближчий час.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Кривому Рогу, Сумах та Києву і наголосив на тому, що для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО.

ф

Робочий візит Президента України і першої леді до Італії та Ватикану

26 квітня 2025 року - 14:49
Версія для друку