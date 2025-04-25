Спільні дипломатичні зусилля, тиск на Росію та посилення української ППО: відбулася зустріч президентів України та Франції

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави поінформував про свою сьогоднішню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Лідери обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення. Президенти також підсумували результати зустрічей команд України, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні, присвячених напрацюванню пропозицій та узгодженню позицій. Домовилися про продовження спільної роботи заради досягнення достойного миру та скоординували наступні кроки на найближчий час.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Кривому Рогу, Сумах та Києву і наголосив на тому, що для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО.