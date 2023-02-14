Спільно зі Швецією маємо забезпечувати все необхідне для початку вже цьогоріч переговорів щодо членства України в ЄС – Президент за результатами зустрічі з Ульфом Крістерссоном у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Вітаючи голову шведського уряду в Києві, Володимир Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція потужно підтримує нашу державу та людей.

Під час зустрічі Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили всі аспекти допомоги та взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в межах європейських інституцій.

«У першому півріччі цього року Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож значна частина наших перемовин сьогодні була присвячена саме загальноєвропейським питанням. Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечувати все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже цього року. Ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди для цього немає й не буде. Я вдячний Швеції за лідерство й за усвідомлення, що справжня європейська міцність – це міцність разом з Україною», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Ульфом Крістерссоном у Києві.

Глава держави висловив переконання, що цього року Україна та Швеція зможуть зробити ці важливі для всіх кроки на європейському шляху.

Сторони також обговорили оборону співпрацю. Президент України поінформував голову шведського уряду про потреби нашої держави задля відновлення територіальної цілісності та повернення всіх окупованих Росією земель. Окремо співрозмовники зупинилися на питанні посилення протиповітряної оборони.

«Я подякував за надані Швецією пакети оборонної підтримки. Вони дуже відчутні. Вдячний Прем’єр-міністру Крістерссону, що лише останнім часом Україні було виділено оборонної допомоги приблизно на 1 мільярд доларів. Високо цінуємо таке рішення. Особливо наші воїни очікують на нещодавно схвалений пакет – блискучі шведські Archer, одні з найкращих у світі артилерійських систем», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: оборонна підтримка України, яка дієво обмежує потенціал агресії РФ, – це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для всіх у Європі.

«Що потужнішою буде Україна зараз, то швидше закінчиться агресія», – акцентував він.

Крім того, Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили подальші кроки у відбудові України, співпраці в енергетиці та економіці.

«Сьогодні Швеція входить у топ-5 постачальників критичного обладнання для відновлення нашої енергетики після ударів з боку Російської Федерації. Я дякую за таку потужну підтримку – це дуже конкретний прояв того, наскільки Швеція цінує людей і людяність», – зазначив Глава держави.

За його словами, одним із ключових пріоритетів для України також є «зелена» трансформація енергетики.

«Це саме той напрям, у якому ми зі Швецією можемо разом досягти історичних результатів. Я знаю, що «зелений» енергетичний перехід усієї європейської спільноти – один із пріоритетів шведського головування у Євросоюзі», – сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу також було приділено лідерству Швеції у створенні мережі надсучасних сміттєпереробних заводів на території України. Як наголосив Президент, Україна зацікавлена у співпраці в цьому напрямку та сподівається на підтримку Швеції.

Окремо Володимир Зеленський висловив подяку Швеції, особисто Прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону та шведському суспільству за гуманітарну підтримку українців, які перебувають на батьківщині, та тих, хто знайшов прихисток на території Швеції.

Сторони обговорили підтримку гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine, подальше посилення санкцій проти російського агресора в контексті підготовки десятого санкційного пакету Євросоюзу, а також можливість реалізації української формули миру.

«Мені справді дуже приємно, що синьо-жовті – Україна та Швеція – разом захищають людяність, свободу, людей і Європу. І, впевнений, разом будемо переможцями», – резюмував Володимир Зеленський.

Ульф Крістерссон зі свого боку зазначив, що Україна є пріоритетом зовнішньої політики Швеції та її головування у Раді Європейського Союзу.

«Швеція засуджує російську агресію проти мирного сусіда. Це війна проти України, а також проти нашої спільної європейської безпеки й проти наших трансатлантичних цінностей. Дуже важливо забезпечити, щоб міжнародна спільнота й надалі підтримувала Україну, її цілісність та незалежність. Завершення війни Росії проти України є питанням глобальної безпеки та миру. Ваш план щодо мирного врегулювання заслуговує на увагу», – сказав Прем’єр-міністр Швеції.

Ульф Крістерссон висловив переконання, що Росія не зможе досягти успіху в цій війні, оскільки Збройні Сили України та сміливий український народ захищають свою свободу, що вражає європейців, зокрема шведів.

«Дуже почесно бути сьогодні тут і зустріти надзвичайно хоробрих українців», – сказав він.

Прем’єр-міністр Швеції зауважив, що до початку російського вторгнення його країна була серед найбільших донорів України. Він повідомив, що цього року Швеція значно збільшила допомогу, зокрема в оборонній та гуманітарній сферах, а також зосередить увагу на співробітництві з партнерами, які працюють у районах України, куди важко дістатися через бойові дії, та на деокупованих територіях. Увага фокусується на відновленні України, зазначив він.

«Дозвольте вас запевнити, що ми надаватимемо стільки підтримки, скільки її потрібно як в економічному, так і в оборонному аспектах», – запевнив Ульф Крістерссон.

Очільник уряду Швеції також наголосив, що його країна налаштована на співпрацю, яка забезпечить притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

«Ми працюємо з Україною для того, щоб знайти найкращий шлях, щоб це забезпечити, включно з роботою щодо трибуналу. Це основний інтерес для всієї міжнародної спільноти. Ми не зупинимось, і злочинці постануть перед судом», – сказав Ульф Крістерссон.

Він також високо оцінив кроки України на шляху до ЄС, впровадження реформ попри агресію, що триває, та запевнив у підтримці нашої держави в цьому напрямі, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу.