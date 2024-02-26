Співпраця та рішучість – це дві відповіді на питання про закінчення війни та наближення миру – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт про цей день.

Перше – ми продовжуємо нашу нову традицію спеціальної шани до Героїв України. Мав честь передати сертифікати на квартири ще 30 родинам українських Героїв – воїнів Збройних Сил України, нашої Національної гвардії, Національної поліції: офіцерів, сержантів, солдатів. Я вдячний кожній родині наших воїнів, усіх наших Героїв за те, що вони дали Україні такий захист, за таку сміливість і силу. Це честь – представляти державу, яку захищають такі люди.

Друге за сьогодні – кілька важливих заходів із нашими партнерами. Тут, у Києві, із візитом був Прем’єр-міністр Болгарії – держави, яка є нашим добрим сусідом. І сьогодні, власне, ми говорили про те, як зробити наше добросусідство ще більш ефективним і міцним. Важливо – збільшення оборонної співпраці, спільні виробництва, копродукція в оборонній сфері. Також – політична взаємодія. Попереду ще більше економічної роботи наших країн: розширення торгівлі, розширення нашої інфраструктури та логістичної сили. Дякую Болгарії за максимальний прагматизм. Сьогодні ж узяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика – усе, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки. Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає й не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.

Сьогодні ж в Україні – особливий день. Усі ми згадуємо події 14-го року, коли такими ж днями відбувалась окупація Криму і визначалось, якою буде подальша доля міжнародної безпеки, міжнародних відносин. Усе почалося саме з Криму – цей російський реваншизм, ця російська війна. І саме там, у Криму, російське зло має зазнати ключової поразки. Ми вже досягли значних результатів у Чорному морі. Працюємо для того, щоб досягти необхідних результатів у небі та на землі в Криму. І я вдячний усім партнерам, які допомагають.

Ще одне. Сьогодні стартувала робота нашої економічної платформи «Зроблено в Україні». Це важливий інструмент – інструмент сприяння економічному зростанню в Україні. Кожен має чітко розуміти: ми повинні додавати нашій державі, нашому народу якомога більше можливостей забезпечувати свої потреби, свій захист. Саме наша економіка, саме сплачені в Україні податки допомагають нам утримувати військо… Держава повинна та зробить усе - все, щоб дати якнайбільше можливостей для української економіки. І щоб дати нашій економіці якнайбільше різноманіття – варіантів і для експорту та торгівлі, і для спільних із партнерами сучасних виробництв, і для власних українських товарів та послуг. Максимально підтримуємо українське, щоб Україна могла максимально забезпечувати свої власні інтереси – на полі бою й не тільки.

Усе – для сили України, для підтримки наших Героїв та всього нашого суспільства. Обов’язково маємо перемогти. Обов’язково маємо зробити все, щоб перемогти. Це питання виживання України та українців. Ніхто нашій державі успіху не подарує. Це може бути тільки наша з вами спільна робота – максимально активна, максимально енергійна, кожного дня й без пауз.

Дякую всім, хто працює заради України саме так! Дякую всім, хто б’ється заради України!

Слава Україні!