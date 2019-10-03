Співпраця з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) важлива для України – Володимир Зеленський

Під час робочого візиту до Японії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Сінічі Кітаокою.

«Співпраця з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) надзвичайно важлива для нашої країни, особливо в контексті реалізації масштабних реформ, які відбуваються нині. Нещодавно уряд схвалив план дій на наступні п'ять років. Ми справді віримо, що ця програма реалізовуватиметься не в теорії, а на практиці. Це включає розвиток людського капіталу та економіки, європейську інтеграцію та покращення безпеки й добробуту громадян України», – сказав Президент і додав, що реалізація цього плану дасть змогу створити в країні мільйон додаткових робочих місць.

Глава держави повідомив, що серед пріоритетів нинішнього керівництва України – запуск ринку землі, масштабна приватизація, дерегуляція та спрощення всіх процедур з переходом на онлайн-послуги, ліквідація тіньової економіки та корупційних схем, вирішення інфраструктурних проблем, оптимізація податкової системи, швидке та всеосяжне запровадження європейських і міжнародних стандартів.

Президент подякував Агентству за надання підтримки Україні в рамках програми «Офіційна допомога розвитку».

«Цінуємо технічну допомогу Японії для підтримки демократичних інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та пільгового кредитування важливих інфраструктурних проектів в Україні», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що одним з яскравих результатів спільної роботи України з JICA є успішне завершення модернізації Міжнародного аеропорту «Бориспіль» коштом пільгового кредиту. При цьому Володимир Зеленський відзначив важливість реалізації другого проекту, а саме – модернізації Бортницької станції аерації. Це допоможе запобігти забрудненню навколишнього середовища та підвищити безпеку життя людей.

«Сподіваюся, що вже найближчим часом буде підписано контракт з генеральним підрядником та з початку наступного року будуть розпочаті будівельні роботи на об’єкті», – зазначив він.

Президент повідомив про зацікавленість України у продовженні плідної співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Серед важливих перспективних інфраструктурних проектів може бути будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві щодо вдосконалення південного транспортного коридору; підготовка проекту з переробки твердих побутових відходів.