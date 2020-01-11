Справедливі зарплати, кадрові зміни та співпраця з парламентом: Президент України поставив перед урядом Олексія Гончарука низку невідкладних завдань

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку важливих завдань.

Глава держави повідомив, що розглянув звернення Олексія Гончарука про його відставку з посади Прем’єр-міністра.

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство, – сказав Президент, звертаючись до Олексія Гончарука. – Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично».

Зокрема, уряд повинен представити Главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

«Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися.

«Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців», – зауважив Президент.

Також Глава держави поставив Прем’єр-міністру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топ-менеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримання компенсації від ПАТ «Газпром».

«Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації. Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів. Чи буде повністю перезавантажено НАК «Нафтогаз». І ми з вами повинні розробити стратегію, як це тоді зробити», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

«У мене немає жодної підстави думати про те, що хтось із них нечесна людина чи вони непрофесійні. Я пам’ятаю, яким чином ви добирали цей уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їхню стратегію та їхню команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними», – сказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади. Зокрема, йдеться про розділення функцій у низці міністерств.

«У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені», – наголосив він.

Володимир Зеленський також попросив очільника Кабміну налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

«Ви – глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти – рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, – вони не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це – ненормально», – зазначив Глава держави.

Зі свого боку Прем’єр-міністр України подякував Президенту за довіру та погодився із запропонованими змінами, які необхідно провести найближчим часом.

«Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання», – сказав Олексій Гончарук.

Окремо Прем’єр-міністр наголосив на необхідності визначитися з рівнем заробітних плат, які отримують працівники на публічній службі.

За результатами зустрічі Олексій Гончарук пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті. Зокрема, народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування.