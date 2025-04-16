Справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку все зробимо, щоб політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час. Сьогодні ж детально ми обговорили з дипломатами найближчі наші тижні: можливі зустрічі тут, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами – з усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію. В усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в Росії. Саме там, у Москві, у Кремлі сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню, не те що чогось більшого. Вже 36 днів пропозиції Америки повністю та безумовно припинити удари в небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. Росія ігнорує її досі й досі не відчуває наслідків, і саме в цьому – ключова проблема.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії зокрема й про це – про дипломатію, яка гальмує через те, що на Росію недостатньо тиску. Говорили також про відносини з Америкою – ми погодили наші спільні меседжі, наші спільні кроки, наші спільні позиції. Це важливо, що Україна та майже всі ми в Європі маємо об’єднану позицію щодо багатьох безпекових питань. Я дякую Фінляндії за підтримку.

Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. Перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці.

І ще одне. Сьогодні я відзначив державними нагородами наших працівників оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня, коли Росія вдарила балістикою по Сумах. Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право, це абсолютно справедливо – відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка – усе, що виробляє Україна, захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім вже більш ніж 300 тисячам українців, які працюють на наших оборонних підприємствах – тут, у нашій державі, – заради української сили. Пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!