США оголосили новий пакет підтримки для України, що містить потужні системи NASAMS, які суттєво посилять нашу ППО – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку, по девʼятиповерхівці, у якій ніхто не ховав ніякої зброї, ніякої військової техніки, ніяких боєприпасів, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці. Це був простий будинок, близько 160 людей. У ньому проживали звичайні люди, цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території.

Я наголошую: це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає.

Одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці. Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами.

Я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS. Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари.

Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів.

Сьогодні з візитом у Києві був Премʼєр-міністр Норвегії. Обговорили з ним подальшу оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії. Норвегія вже надала нам вагому підтримку, але буде ще додатковий пакет обсягом 1 мільярд євро. Дуже дякуємо. Не забудемо.

Сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, екс-Генсекретар НАТО (він сьогодні прибув до Києва). Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати.

До складу Групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та, звичайно, України. Головне завдання Групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій.

Збільшуємо зовнішньополітичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі. Інтереси України будуть представлені всюди у світі.

Попри війну, попри всі загрози ми не припиняємо наш рух до Євросоюзу. Сьогодні у Верховній Раді я підписав разом зі спікером та нашим прем'єр-міністром заяву щодо європейської інтеграції. Ми зафіксували цим документом, що починаємо рухатись від статусу кандидата до повноправного членства.

Я вдячний пані Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні у своєму зверненні до Верховної Ради висловила чітку підтримку України. Ми не будемо втрачати час. Я вірю, що Україна зможе так само енергійно здобути членство, як ми здобули кандидатство.

Я вдячний усім, хто допомагає сьогодні нашій державі, вдячний усім, хто захищає нашу державу.

Слава Україні!