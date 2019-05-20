Стабільна та обороноздатна Україна є невід’ємним елементом європейської безпеки – Володимир Зеленський

Україна має сфокусуватися на першочерговому завданні – проведенні внутрішніх реформ, які наближатимуть нашу країну до стандартів НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі 4 червня.

Йдеться про реалізацію положень закону про національну безпеку, реформу СБУ, розвідувальних органів, оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю у секторі безпеки та оборони.

«Україна, яка є стабільною, демократичною та обороноздатною, – невід'ємний елемент європейської безпеки. Переконаний, що наше особливе партнерство з Альянсом буде ефективно розвиватися. Сподіваюся, що у перспективі ми зможемо трансформувати наше партнерство у повноцінне союзництво», – підкреслив Президент.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить надавати Україні потужну підтримку у різних галузях. На це буде виділено понад 40 мільйонів євро – зокрема, на кібербезпеку та медичну реабілітацію.

«Пане Президенте, у Вас є потужний мандат на впровадження ключових реформ, реформ, життєво необхідних для безпеки та процвітання всіх українців, а також наближення України до НАТО», – наголосив Єнс Столтенберг.

Також Генеральний секретар НАТО привітав адаптацію українського законодавства до стандартів Альянсу.

«Ми продовжимо підтримувати вас на цьому шляху», – підкреслив він.