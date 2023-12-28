Стійкість, сила та результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Ранок – селектор. Внутрішня ситуація. Ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, Херсон та Херсонщина, Запорізька область, інші регіони. Вдячний кожному рятувальнику, кожному лікарю, кожному поліцейському.

Доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників, у протидії злочинності.

Робота нашого експортного коридору в Чорному морі: уже понад 12 мільйонів тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки.

Звичайно, були сьогодні й доповіді щодо фронту – Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни й чого будемо очікувати від наступного року.

Вдень – наради. Зокрема, з міністром оборони. Щодо розвитку наших Сил оборони. Конкретні речі, які треба зробити. І ми їх зробимо. Обов’язково. Щоб зберегти нашу міцність і мати необхідні аргументи в розмові з партнерами. Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання. Завдання всієї держави й кожного, хто працює заради неї.

Була сьогодні й підсумкова нарада за рік щодо перемовин про безпекові гарантії для України. Команда Офісу, уряду… Є базова декларація «Групи семи» – Вільнюська декларація. Її вже підтримали 30 держав. Почалася двостороння робота щодо гарантій, і наступного року продовжимо.

Щойно говорив із Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи.

Окремо я хочу подякувати за новий оборонний пакет від Сполучених Штатів – уже 34-й за цей рік і 54-й за час нашого захисту від цієї російської агресії. В цьому пакеті – ракети для систем ППО і для «хаймарсів», артилерія – калібр 155 і 105, додаткова бронетехніка. Все те, що потрібно. Все, що відчутно допомагає.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всім тим, хто підтримує нас у цілком конкретному завданні: російський терор повинен програти. Терор завжди повинен програвати. І ми всі разом у вільному світі це забезпечимо – зробимо все, щоб і наступного року зберегти належний рівень взаємодії заради нашої спільної сили, сили всіх, хто протистоїть терору.

Я дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях заради України! Я дякую всім, хто допомагає й хто працює заради наших спільних інтересів!

Слава Україні!