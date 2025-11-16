Сто французьких літаків Rafal, внесок Іспанії в PURL і спрямування коштів у межах SAFE, забезпечення України газом із Греції – підсумки візитів Президента до Парижа, Мадрида та Афін

Президент Володимир Зеленський 16–18 листопада здійснив важливі візити до Греції, Франції та Іспанії, результати яких посилять обороноздатність України вже сьогодні та в майбутньому, підтримають українську енергетику, економіку й логістичну стійкість.

Візит до Франції Глава держави визначив як один із найбільш результативних цього року і такий, що вивів відносини між країнами на новий рівень.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон 17 листопада підписали декларацію, що дасть Україні змогу придбати французьку оборонну продукцію для модернізації Збройних Сил.

Ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, системи ППО SAMP/T, сучасні радари до систем ППО, ракети класу «повітря – повітря» та керовані авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні.

«Це – стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року», – наголосив Глава держави.

Україна та Франція також спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі й працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти розпочнуться вже цьогоріч.

До кінця року Україна отримає від Франції й новий пакет військової підтримки.

Крім того, в межах візиту Президента Укрзалізниця та компанія Alstom Transport SA підписали стратегічну угоду щодо постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів, що посилить українську транспортну логістику.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 18 листопада в Мадриді основну увагу також приділили оборонній взаємодії.

Прем’єр-міністр оголосив, що Іспанія робить внесок у програму PURL у розмірі 100 млн євро, виділяє економічний пакет на 200 млн євро, зокрема на відновлення та зміцнення енергетики. Країна також використає 215 млн євро для проєктів спільного виробництва зброї з Україною в межах SAFE. Таким чином Іспанія стала першою країною, що оголосила про конкретну суму для України в межах цього інструменту.

Крім того, Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 млн євро, до якого увійдуть ракети для систем ППО IRIS-T, що є дуже актуальною потребою.

Україна також працюватиме з іспанськими оборонними виробниками над проєктом для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, що може значно посилити український захист.

У присутності лідерів були підписані пʼять двосторонніх документів щодо боротьби з російською дезінформацією, співпраці в туристичній сфері, механізмів двосторонньої економічної та фінансової взаємодії, а також співпраці у сфері ОПК між іспанськими компаніями Escribano й Tecnove та українською «Практикою».

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом 16 листопада в Афінах відбулося підписання документа між НАК «Нафтогаз України» та грецькою державною компанією DEPA Commercial щодо постачання природного газу в Україну цієї зими. Це допоможе нашій країні пройти опалювальний сезон на тлі постійних російських атак на енергетичну систему.

Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс також обговорили довгострокові домовленості щодо отримання природного газу зі США через Грецію.

Наша країна матиме доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи. Це дуже важливий внесок в енергетичну стабільність, стійкість і безпеку регіону.