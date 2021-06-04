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Стратегічне партнерство України й Литви завжди наповнюється конкретними проектами та ініціативами – Володимир Зеленський

7 липня 2021 року - 12:07

Стратегічне партнерство України й Литви завжди наповнюється конкретними проектами та ініціативами – Володимир Зеленський

Україна й Литва успішно розвивають взаємовигідну співпрацю в межах стратегічного партнерства, яке є багатовимірним і динамічним та завжди наповнюється конкретними проектами й ініціативами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

«Немає такої сфери чи галузі, у якій не співпрацюють українці й литовці. У політико-дипломатичній сфері діє Рада Президентів України та Литви. У військово-оборонній – Литовсько-польсько-українська військова бригада. Транспортно-транзитна сфера – це проекти, які будуть обговорюватися на рівні наших міністрів інфраструктури в ці два дні. Це проекти потягу «Вікінг» та потягу «Чотири столиці». Гуманітарна сфера – Рада обмінів молоддю», – наголосив Глава Української держави.

Він також відзначив численні формати співпраці між урядами двох країн, Верховної Ради та Сеймасу, профільних відомств.

«Наша співпраця є багатовимірною та орієнтованою на результат», – констатував Володимир Зеленський.

Водночас, на переконання Президента України, навіть за нинішньої динамічної співпраці обидві країни мають чимало напрямів і сфер, у яких можуть і здатні досягти значно більшого.

Перш за все, за словами Володимира Зеленського, йдеться про сферу торговельно-економічних відносин, інвестиційну й транспортно-транзитну співпрацю.

«За результатами цього року ми очікуємо, що обсяги двосторонньої торгівлі товарами й послугами відновлять позитивну динаміку та показники докризового періоду. Ми домовилися, що результати відповідної роботи ми зможемо підбити вже наприкінці цього року, під час чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки», – зазначив він.

Глава Української держави також висловив переконання, що Четверта Конференція з питань реформ в Україні, яка відбулася сьогодні у Вільнюсі, стане ефективним майданчиком для пошуку нових перспективних шляхів взаємодії двох країн та імплементації наших реформ.

Президент Литви зі свого боку зазначив, що сьогодні міністри транспорту двох держав у Клайпедському порту розмовлятимуть про перспективи співпраці у сфері інфраструктури.

«Я вірю, що ми маємо плекати й економічні, і політичні, і культурні зв’язки», – наголосив Гітанас Наусєда.

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Візит Президента України до Литовської Республіки

6 липня 2021 року - 13:17
Президент України Володимир Зеленський на запрошення литовського колеги Гітанаса Наусєди взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви, 6 липня 2021 року. У межах робочого візиту до Литви Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині», 7 липня 2021 року
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