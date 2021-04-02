Стратегічне партнерство України й Туреччини підкріплене реальними справами та перемогами – Володимир Зеленський

Україна й Туреччина цьогоріч відзначають 10-ту річницю стратегічного партнерства й готові до подальшого розвитку двосторонніх взаємин. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом заяви для ЗМІ за підсумками засідання Стратегічної ради України й Туреччини.

«Ми маємо спільне бачення ситуації та готовність до спільних дій заради щасливого спільного майбутнього наших країн. І все це вкотре підтвердила наша сьогоднішня зустріч», – сказав Глава Української держави.

Він додав: «Коло питань та інтенсивність нашого двостороннього діалогу свідчать, що це партнерство існує не на словах, а дійсно воно підкріплене реальними справами й реальними перемогами. Впевнений, що успіх матимуть і всі домовленості, досягнуті нами саме сьогодні».

Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку зазначив, що сьогодні на засіданні Стратегічної ради високого рівня було розглянуто всі сторони стратегічного партнерства між двома країнами, і Туреччина підтверджує бажання його продовжувати, що й було зазначено у Спільній декларації.

За словами Володимира Зеленського, значну увагу під час перемовин було приділено торговельно-економічним відносинам двох країн.

«Важливе значення для них має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а суттєво наростити її обсяги може підписання Угоди про вільну торгівлю. Водночас ми розуміємо, що це відповідальний крок і він має бути зроблений у відповідності з національними інтересами кожної зі сторін», – сказав Президент України, зазначивши, що сторони домовилися про проведення предметного аудиту всіх спірних моментів відповідними установами задля пошуку взаємного компромісу, який відкриє шлях до підписання цього важливого документа.

Президент Туреччини у цьому контексті зазначив: те, що обсяг торговельних відносин між двома країнами не знизився, незважаючи на пандемію, вказує, що наші економіки доповнюють одна одну. Він висловив сподівання на якомога швидше підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною й Турецькою Республікою, що дасть змогу досягти спільної мети та збільшення обсягу торгівлі до 10 млрд доларів.

Важливим аспектом економічних та особистих стосунків між Україною й Туреччиною, який також обговорювався сьогодні, Реджеп Таїп Ердоган назвав туризм. Він висловив переконання, що завдяки масовій вакцинації та створенню системи сертифікату безпечного туризму сторони зможуть забезпечити найвищий рівень безпеки здоров’я для гостей і туристів.

Глава Української держави також розповів турецькому колезі й учасникам засідання Стратегічної ради про перспективні напрямки для турецьких інвестицій в Україні. Передусім ішлося про можливості, які надає «велика приватизація, зокрема в частині морських портів». Володимир Зеленський також нагадав, що український уряд нещодавно затвердив перелік пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року, серед яких – масштабні проекти в галузях інфраструктури, транспорту, будівництва аеропортів та доріг.

Також, за словами Президента України, обговорювалася співпраця в енергетичній сфері. Локомотивом стратегічного партнерства двох країн Глава держави назвав співробітництво у сфері оборонної промисловості, яке, на його думку, має значні перспективи. Порушувалося й питання співпраці в галузі літакобудування – реалізація конкретних проектів, створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями.

Окремо Володимир Зеленський відзначив прояв взаємної підтримки між громадянами України та Туреччини. Він нагадав про аварію суховантажу Arvin біля берегів Туреччини, яка сталася 17 січня цього року. Тоді турецька берегова охорона врятувала п’ятьох українців – членів екіпажу, за що турецьких рятувальників було відзначено державними нагородами України.

«Це – лише один із тисячі епізодів нашої спільної історії, дружби й особливого духу українсько-турецьких взаємин», – зазначив Глава Української держави й подякував Реджепу Таїпу Ердогану за дружній і гостинний прийом української делегації та привітав Президента Туреччини та всю мусульманську спільноту зі священним для всіх мусульман місяцем Рамадан, який розпочнеться за кілька днів.

Президент Туреччини висловив побажання, щоб сьогоднішні перемовини мали плідні результати, і подякував Президенту Зеленському за візит до його країни.

