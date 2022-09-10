Створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання зрілості всього цивілізованого світу – заступник керівника Офісу Президента на зустрічі YES

Створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли Росія прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на Донбас. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов під час панельної дискусії «Злочин та покарання – воєнні злочини, геноцид та трибунал» на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Я глибоко переконаний, що наші компетентні органи, Генеральний прокурор, органи слідства доведуть кожну справу щодо кожного воєнного злочину до логічного кінця. Питання, яке залишається на столі на всій планеті, – це питання сміливості назвати міжнародних злочинців міжнародними злочинцями. Поки скажені диктатори не прийшли з територіальною претензією в кожну з ваших країн», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, в Україні впевнені в тому, що альтернативи спеціальному трибуналу зараз немає.

«Ми розуміємо, що жодним чином не перетинаємося з мандатом і юрисдикцією Міжнародного кримінального суду. Ми просимо світ створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії. Ми закликаємо світ не боятися назвати речі своїми іменами. Злочин агресії дуже легкий у доведенні. Усі факти задокументовані як Україною, так і міжнародними партнерами. Коло причетних осіб, крім Путіна, відоме всім. Механізм доведення максимально простий. Не треба чекати завершення війни та перемоги України. Треба робити це сьогодні й зараз», – наголосив Андрій Смирнов.

Створення міжнародного трибуналу підтримав Президент Латвії Егілс Левітс. «Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд уже працюють над злочином геноциду. І Латвія підтримала цей позов проти Росії. Але нам потрібен спеціальний трибунал, який дасть змогу притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії проти України. У світі вже є прецеденти таких трибуналів: Югославія, Руанда, Камбоджа, Сьєрра-Леоне. Найреалістичнішим шляхом створення такого трибуналу, на мою думку, є підписання міжнародного договору між країнами, що підтримують цю ідею. Ми готові підписати такий договір», – сказав Егілс Левітс.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що трибунал над російською верхівкою – це не просто бажання політичного керівництва України, а вимога всього українського суспільства.

«Той факт, що Росія скоїла проти України злочин агресії, не підлягає оскарженню. Агресор має бути покараний. Країни, які не підтримують ідею трибуналу, мабуть, сподіваються на повоєнну нормалізацію відносин із Росією. Але я з упевненістю заявляю, що українці цього не вибачать», – зазначив Андрій Костін.

Британський адвокат, прокурор у справі Слободана Мілошевича Джеффрі Найс зауважив, що українці стали жертвами жахливого злочину – агресії Російської Федерації.

«І, як і будь-яка жертва, вони мають повне право вимагати справедливості. Тому наш обов'язок як суддів, адвокатів і захисників справедливості в усіх її проявах – задовольнити це їхнє бажання, – сказав Джеффрі Найс. – Той факт, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду, на жаль, не поширюється на злочини агресії, – абсурд, пережиток минулого. Втім, це не має завадити міжнародній спільноті повною мірою притягнути Путіна до відповідальності. На мою думку, створення спеціального трибуналу – це правильне рішення. І я впевнений, що весь світ його підтримає».

